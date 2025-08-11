Австралия готовится к признанию Палестины как государства в сентябре
Киев • УНН
Австралия планирует признать Палестинское государство на Генассамблее ООН в сентябре. Это решение принято после получения обязательств от Палестинской администрации по демилитаризации и признанию Израиля.
Австралия вслед за Великобританией, Францией и Канадой признает Палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН. Это произойдет в сентябре, заявил премьер-министр Энтони Альбанезе, передает УНН.
Детали
По словам Альбанезе, Австралия получила от Палестинской администрации обязательства по демилитаризации, проведению всеобщих выборов и дальнейшему признанию права Израиля на существование.
Решение о двух государствах является лучшей надеждой человечества на прекращение цикла насилия на Ближнем Востоке и прекращение конфликта, страданий и голода в Секторе Газа
Он добавил, что решение было принято после того, как его правительство получило от лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса заверения, что группировка "ХАМАС" не будет играть никакой роли в будущем государстве.
Этот шаг также является результатом переговоров с его коллегами из Великобритании, Франции, Новой Зеландии и Японии, состоявшихся в течение последних двух недель
В настоящее время Палестину признают 147 из 193 государств-членов ООН.
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на Times of Israel сообщал, что Израиль может аннексировать часть территории Газы, если "ХАМАС" не согласится на мирное соглашение в ближайшее время. Об этом заявил член кабинета министров Израиля Зеев Элкин.