Австралія готується до визнання Палестини як держави у вересні
Київ • УНН
Австралія планує визнати Палестинську державу на Генасамблеї ООН у вересні. Це рішення прийнято після отримання зобов'язань від Палестинської адміністрації щодо демілітаризації та визнання Ізраїлю.
Австралія слідом за Великобританією, Францією і Канадою визнає Палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН. Це станеться у вересні, заявив прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе, передає УНН.
Деталі
За словами Альбанезе, Австралія отримала від Палестинської адміністрації зобов'язання щодо демілітаризації, проведення загальних виборів та подальшого визнання права Ізраїлю на існування.
Дводержавне рішення є найкращою надією людства на припинення циклу насильства на Близькому Сході та покласти край конфлікту, стражданням і голоду в Секторі Гази
Він додав, що рішення було прийнято після того, як його уряд отримав від лідера Палестинської автономії Махмуда Аббаса запевнення, що угрупування "ХАМАС" не відіграватиме жодної ролі в майбутній державі.
Цей крок також є результатом переговорів з його колегами з Великої Британії, Франції, Нової Зеландії та Японії, що відбулися впродовж останніх двох тижнів
Наразі Палестину визнають 147 із 193 держав-членів ООН.
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на Times of Israel повідомляв, що Ізраїль може анексувати частину території Гази, якщо "ХАМАС" не погодиться на мирну угоду найближчим часом. Про це заявив член кабінету міністрів Ізраїлю Зеев Елкін.