Ізраїль схвалив остаточний план будівництва поселення на Західному березі

15:55 • 6672 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 29660 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 26436 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 46198 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 201793 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 71134 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 67568 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 64432 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 214130 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 174817 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
20 серпня, 08:52 • 36363 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 41616 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 12198 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 17555 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 11670 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 17644 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
20 серпня, 11:22 • 29646 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 09:29 • 46187 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 201732 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:13 • 214103 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 11721 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 10924 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 12250 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 41764 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 54993 перегляди
Ізраїль схвалив остаточний план будівництва поселення на Західному березі

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Ізраїльський уряд затвердив план будівництва 3400 житлових одиниць у поселенні E1 на Західному березі. Це рішення викликало засудження Палестини та міжнародної спільноти.

Ізраїль схвалив остаточний план будівництва поселення на Західному березі

Уряд Ізраїля затвердив реалізацію плану будівництва поселення E1 на Західному березі. Про остаточне схвалення у середу повідомив міністр фінансів Бецалель Смотрич. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За його словами, рішення ухвалила планувальна комісія міністерства оборони. 

Проєкт E1 передбачає спорудження близько 3 400 житлових одиниць у районі, що розділить Західний берег і фактично відріже його від Східного Єрусалима. Цей проєкт раніше заморожували у 2012 та 2020 роках через опір урядів США та європейських держав.

Палестина різко засудила рішення, наголосивши, що нове поселення ізолює місцеві палестинські громади та зруйнує можливість мирного врегулювання за принципом "двох держав".

Критику висловив і представник уряду Німеччини, нагадавши, що будівництво ізраїльських поселень суперечить міжнародному праву та "перешкоджає досягненню політичного рішення і завершенню ізраїльської окупації Західного берега".

Австралія готується до визнання Палестини як держави у вересні11.08.25, 09:01 • 3561 перегляд

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що "я сказав 25 років тому, що ми зробимо все, аби закріпитися на Землі Ізраїлю, не допустити створення палестинської держави і не дозволити спроб виселити нас звідси. Слава Богу, ми виконали те, що обіцяли".

Правозахисна організація Peace Now, яка відстежує поселенську діяльність, повідомила, що підготовчі роботи до будівництва можуть розпочатися вже за кілька місяців, а зведення житла — приблизно через рік.

Більшість міжнародної спільноти вважає ізраїльські поселення на Західному березі незаконними. Ізраїль це заперечує, посилаючись на історичні та біблійні зв’язки з регіоном і заявляючи, що поселення забезпечують безпеку та стратегічну мету.

В Ізраїлі схвалили план взяття під контроль міста Газа, збираються призвати 50 тис. резервістів - ЗМІ20.08.25, 10:58 • 2294 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу