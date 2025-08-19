ХАМАС принял предложение о прекращении огня, однако Израиль ждет освобождения всех заложников
Киев • УНН
ХАМАС принял предложение о прекращении огня и заложниках, но Израиль требует освобождения всех 50 заложников, из которых 20 живы. ХАМАС требует освобождения 200 палестинских заключенных, а также всех несовершеннолетних и женщин.
По данным израильских источников, 20 из 50 заложников до сих пор живы. В обмен на освобождение заложников и передачу тел убитых ХАМАС требует освобождения из израильских тюрем сотен палестинских заключенных, передает УНН со ссылкой на ORF и RFI.
Детали
ХАМАС принял предложение по заложникам и прекращению огня, представленное в понедельник, 18 августа, египетскими и катарскими посредниками. Теперь между сторонами конфликта проходит дискуссия относительно условий воплощения и реализации этого плана. Для Израиля на переднем плане ключевой вопрос - заложники, захваченные террористами.
Согласно сообщению израильского радио, Израиль требует освобождения всех 50 заложников, которые все еще удерживаются исламистской террористической организацией ХАМАС в секторе Газа. Об этом сегодня сообщила радиостанция Kan со ссылкой на офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
По данным Израиля, 20 из 50 заложников все еще живы.
В обмен на освобождение заложников и передачу тел убитых ХАМАС требует освобождения из израильских тюрем 140 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение, и 60 – со сроками более 15 лет тюрьмы.
В обмен на тело каждого заложника Израиль должен обязаться передать тела 10 палестинцев. Кроме того, должны быть освобождены из тюрем все палестинские несовершеннолетние и женщины, независимо от совершенных преступлений.
Дополнение
Предполагается, что в течение 60 дней стороны будут проводить переговоры о завершении войны, и что соглашение, на которое согласилась группировка, включает американские гарантии и гарантии международного сообщества продолжения перемирия по истечении 60 дней при условии ведения переговоров о завершении войны.
Напомним
Израиль изучает реакцию ХАМАС на предложение о прекращении огня в Газе, предусматривающее 60-дневное перемирие и освобождение части израильских заложников.
