ХАМАС принял предложение о прекращении огня, однако Израиль ждет освобождения всех заложников

12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 20789 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов
19 августа, 06:55
Польша ночью поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине
19 августа, 07:45
"Сообщения больше нет": Силы обороны Украины уничтожили российский поезд с горючим в Запорожье
19 августа, 08:51
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии
10:46
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептов
11:20
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептов
11:20
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 20803 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Антониу Кошта
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Франция
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии
10:46
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф
19 августа, 05:54
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"
18 августа, 17:45
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети
17 августа, 11:21
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли
17 августа, 07:47
ХАМАС принял предложение о прекращении огня, однако Израиль ждет освобождения всех заложников

Киев • УНН

 • 70 просмотра

ХАМАС принял предложение о прекращении огня и заложниках, но Израиль требует освобождения всех 50 заложников, из которых 20 живы. ХАМАС требует освобождения 200 палестинских заключенных, а также всех несовершеннолетних и женщин.

ХАМАС принял предложение о прекращении огня, однако Израиль ждет освобождения всех заложников

По данным израильских источников, 20 из 50 заложников до сих пор живы. В обмен на освобождение заложников и передачу тел убитых ХАМАС требует освобождения из израильских тюрем сотен палестинских заключенных, передает УНН со ссылкой на ORF и RFI.

Детали

ХАМАС принял предложение по заложникам и прекращению огня, представленное в понедельник, 18 августа, египетскими и катарскими посредниками. Теперь между сторонами конфликта проходит дискуссия относительно условий воплощения и реализации этого плана. Для Израиля на переднем плане ключевой вопрос - заложники, захваченные террористами.

Согласно сообщению израильского радио, Израиль требует освобождения всех 50 заложников, которые все еще удерживаются исламистской террористической организацией ХАМАС в секторе Газа. Об этом сегодня сообщила радиостанция Kan со ссылкой на офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По данным Израиля, 20 из 50 заложников все еще живы.

- пишет ORF.

В обмен на освобождение заложников и передачу тел убитых ХАМАС требует освобождения из израильских тюрем 140 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение, и 60 – со сроками более 15 лет тюрьмы.

В обмен на тело каждого заложника Израиль должен обязаться передать тела 10 палестинцев. Кроме того, должны быть освобождены из тюрем все палестинские несовершеннолетние и женщины, независимо от совершенных преступлений.

Дополнение

Предполагается, что в течение 60 дней стороны будут проводить переговоры о завершении войны, и что соглашение, на которое согласилась группировка, включает американские гарантии и гарантии международного сообщества продолжения перемирия по истечении 60 дней при условии ведения переговоров о завершении войны.

Напомним

Израиль изучает реакцию ХАМАС на предложение о прекращении огня в Газе, предусматривающее 60-дневное перемирие и освобождение части израильских заложников.

Перемирие в Газе: появился ответ Израиля на согласие ХАМАС о прекращении огня
19.08.25, 03:56

Игорь Тележников

Новости Мира
Израиль
Катар
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа