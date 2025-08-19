ХАМАС прийняв пропозицію про припинення вогню, однак Ізраїль чекає на звільнення всіх заручників
Київ • УНН
ХАМАС прийняв пропозицію про припинення вогню та заручників, але Ізраїль вимагає звільнення всіх 50 заручників, з яких 20 живі. ХАМАС вимагає звільнення 200 палестинських ув'язнених, а також всіх неповнолітніх та жінок.
За даними ізраїльських джерел, 20 з 50 заручників досі живі. В обмін на звільнення заручників і передачу тіл вбитих, ХАМАС вимагає звільнення з ізраїльських в'язниць сотень палестинських ув'язнених, передає УНН із посиланням на ORF та RFI.
Деталі
ХАМАС прийняв пропозицію щодо заручників і припинення вогню, представлену в понеділок, 18 серпня, єгипетськими та катарськими посередниками. Тепер між сторонами конфлікту проходить дискусія щодо умов втілення і реалізації цього плану. Для Ізраїлю на передньому плані ключове питання - заручники, захоплені терористами.
Згідно з повідомленням ізраїльського радіо, Ізраїль вимагає звільнення всіх 50 заручників, які все ще утримуються ісламістською терористичною організацією Хамас у секторі Газа. Про це сьогодні повідомила радіостанція Kan з посиланням на офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.
За даними Ізраїлю, 20 з 50 заручників все ще живі.
В обмін на звільнення заручників і передачу тіл убитих, ХАМАС вимагає звільнення з ізраїльських в'язниць 140 палестинських ув'язнених, які відбувають довічне ув'язнення, і 60 – з термінами понад 15 років в'язниці.
В обмін на тіло кожного заручника Ізраїль повинен зобов'язатися передати тіла 10 палестинців. Крім того, мають бути звільнені з в'язниць всі палестинські неповнолітні та жінки, незалежно від скоєних злочинів.
Доповнення
Передбачається, що протягом 60 днів сторони проводитимуть переговори про завершення війни, і що угода, на яку погодилося угруповання, включає американські гарантії та гарантії міжнародної спільноти продовження перемир'я після закінчення 60 днів за умови ведення переговорів про завершення війни.
Нагадаємо
Ізраїль вивчає реакцію ХАМАС на пропозицію щодо припинення вогню в Газі, що передбачає 60-денне перемир’я та звільнення частини ізраїльських заручників.
