ХАМАС прийняв пропозицію про припинення вогню, однак Ізраїль чекає на звільнення всіх заручників

12:26
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків. 19 серпня, 06:55
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні. 19 серпня, 07:45
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині. 10:46
Солодкий День пасічника: топ медових рецептів. 11:20
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів. 11:42
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів. 11:42
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23
Солодкий День пасічника: топ медових рецептів. 11:20
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Німеччина
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині. 10:46
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф. 19 серпня, 05:54
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма". 18 серпня, 17:45
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі. 17 серпня, 11:21
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі. 17 серпня, 07:47
Fox News
The Guardian
Євро
Долар США
BFM TV

ХАМАС прийняв пропозицію про припинення вогню, однак Ізраїль чекає на звільнення всіх заручників

Київ • УНН

 • 296 перегляди

ХАМАС прийняв пропозицію про припинення вогню та заручників, але Ізраїль вимагає звільнення всіх 50 заручників, з яких 20 живі. ХАМАС вимагає звільнення 200 палестинських ув'язнених, а також всіх неповнолітніх та жінок.

ХАМАС прийняв пропозицію про припинення вогню, однак Ізраїль чекає на звільнення всіх заручників

За даними ізраїльських джерел, 20 з 50 заручників досі живі. В обмін на звільнення заручників і передачу тіл вбитих, ХАМАС вимагає звільнення з ізраїльських в'язниць сотень палестинських ув'язнених, передає УНН із посиланням на ORF та RFI.

Деталі

ХАМАС прийняв пропозицію щодо заручників і припинення вогню, представлену в понеділок, 18 серпня, єгипетськими та катарськими посередниками. Тепер між сторонами конфлікту проходить дискусія щодо умов втілення і реалізації цього плану. Для Ізраїлю на передньому плані ключове питання - заручники, захоплені терористами. 

Згідно з повідомленням ізраїльського радіо, Ізраїль вимагає звільнення всіх 50 заручників, які все ще утримуються ісламістською терористичною організацією Хамас у секторі Газа. Про це сьогодні повідомила радіостанція Kan з посиланням на офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. 

За даними Ізраїлю, 20 з 50 заручників все ще живі.

- пише ORF.

В обмін на звільнення заручників і передачу тіл убитих, ХАМАС вимагає звільнення з ізраїльських в'язниць 140 палестинських ув'язнених, які відбувають довічне ув'язнення, і 60 – з термінами понад 15 років в'язниці.

В обмін на тіло кожного заручника Ізраїль повинен зобов'язатися передати тіла 10 палестинців. Крім того, мають бути звільнені з в'язниць всі палестинські неповнолітні та жінки, незалежно від скоєних злочинів.

Доповнення

Передбачається, що протягом 60 днів сторони проводитимуть переговори про завершення війни, і що угода, на яку погодилося угруповання, включає американські гарантії та гарантії міжнародної спільноти продовження перемир'я після закінчення 60 днів за умови ведення переговорів про завершення війни.

Нагадаємо

Ізраїль вивчає реакцію ХАМАС на пропозицію щодо припинення вогню в Газі, що передбачає 60-денне перемир’я та звільнення частини ізраїльських заручників.

Перемир'я в Газі: з'явилась відповідь Ізраїлю на згоду ХАМАС щодо припинення вогню. 19.08.25, 03:56

Ігор Тележніков

