Министр обороны Израиля предупредил: "Врата ада откроются над их головами, если ХАМАС не подчинится"

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Министр обороны Израиля заявил об угрозе уничтожения города Газа, если ХАМАС не разоружится и не освободит заложников. Израиль отвергает мирные предложения, готовясь к масштабному наступлению.

Министр обороны Израиля предупредил: "Врата ада откроются над их головами, если ХАМАС не подчинится"

Министр обороны Израиля заявил, что крупнейший город сектора Газа окажется под угрозой тотального уничтожения из-за ударов израильских войск, после которых погибло по меньшей мере 17 палестинцев. Официальные лица требуют освобождения заложников и разоружения ХАМАС, отвергая мирные предложения арабских посредников. Об этом информирует Associated Press, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Израиля Йоав Кац предупредил, что город Газа может повторить судьбу районов Рафах и Бейт-Ханун, которые ранее были разрушены во время военных операций.

Врата ада вскоре откроются над головами боевиков ХАМАС в Газе, если они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны 

- написал Кац в социальных сетях.

В частности, Израиль требует полного разоружения ХАМАС и освобождения всех заложников. ХАМАС заявляет, что готов отпустить пленных только в случае прекращения боевых действий, но не соглашается на разоружение без создания палестинского государства.

Предупреждение Каца прозвучало на следующий день после заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о начале масштабной операции по захвату Газы. Наземные войска уже находятся в стратегических районах, поэтому широкомасштабное наступление может начаться в ближайшие дни.

Город Газа остается ключевым оплотом ХАМАС и расположен над сетью туннелей, которые Израиль считает стратегическими. Здесь проживают сотни тысяч гражданских, а также функционируют критически важные объекты инфраструктуры и медицинские учреждения.

Несмотря на предложения арабских посредников о поэтапном прекращении огня и обмене заложниками, Израиль продолжает отвергать условия, опасаясь за жизнь примерно 20 заложников, переживших нападение боевиков 7 октября 2023 года. Гуманитарные организации и международные лидеры предупреждают, что наступление лишь усугубит кризис и обострит гуманитарную катастрофу.

Нетаньяху подчеркивает, что военная операция – единственный путь одновременно уничтожить ХАМАС и освободить пленных.

Победа над ХАМАС и освобождение всех наших заложников идут рука об руку

- заявил премьер во время визита в командный центр на юге Израиля.

С начала конфликта более 22 месяцев назад 251 человек был взят в заложники. Израилю удалось спасти живыми лишь восьмерых заложников, еще 49 тел были возвращены. В Газе остаются около 50 заложников, примерно 20 из которых, по оценкам Израиля, живы.

Напомним

Израиль возобновит переговоры с ХАМАС по освобождению заложников, но наступление на Газу продолжится. ЦАХАЛ призывает медиков и международные организации эвакуироваться на юг Газы.

20 августа армия обороны Израиля начала наступление на город Газа, контролируя его окрестности. ЦАХАЛ планирует призвать 80 тысяч резервистов для операции.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Армия обороны Израиля
Йоав Галант
Рафах
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа
Государство Палестина