Министр обороны Израиля предупредил: "Врата ада откроются над их головами, если ХАМАС не подчинится"

Министр обороны Израиля заявил, что крупнейший город сектора Газа окажется под угрозой тотального уничтожения из-за ударов израильских войск, после которых погибло по меньшей мере 17 палестинцев. Официальные лица требуют освобождения заложников и разоружения ХАМАС, отвергая мирные предложения арабских посредников. Об этом информирует Associated Press, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Израиля Йоав Кац предупредил, что город Газа может повторить судьбу районов Рафах и Бейт-Ханун, которые ранее были разрушены во время военных операций.

Врата ада вскоре откроются над головами боевиков ХАМАС в Газе, если они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны - написал Кац в социальных сетях.

В частности, Израиль требует полного разоружения ХАМАС и освобождения всех заложников. ХАМАС заявляет, что готов отпустить пленных только в случае прекращения боевых действий, но не соглашается на разоружение без создания палестинского государства.

Предупреждение Каца прозвучало на следующий день после заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о начале масштабной операции по захвату Газы. Наземные войска уже находятся в стратегических районах, поэтому широкомасштабное наступление может начаться в ближайшие дни.

Город Газа остается ключевым оплотом ХАМАС и расположен над сетью туннелей, которые Израиль считает стратегическими. Здесь проживают сотни тысяч гражданских, а также функционируют критически важные объекты инфраструктуры и медицинские учреждения.

Несмотря на предложения арабских посредников о поэтапном прекращении огня и обмене заложниками, Израиль продолжает отвергать условия, опасаясь за жизнь примерно 20 заложников, переживших нападение боевиков 7 октября 2023 года. Гуманитарные организации и международные лидеры предупреждают, что наступление лишь усугубит кризис и обострит гуманитарную катастрофу.

Нетаньяху подчеркивает, что военная операция – единственный путь одновременно уничтожить ХАМАС и освободить пленных.

Победа над ХАМАС и освобождение всех наших заложников идут рука об руку - заявил премьер во время визита в командный центр на юге Израиля.

С начала конфликта более 22 месяцев назад 251 человек был взят в заложники. Израилю удалось спасти живыми лишь восьмерых заложников, еще 49 тел были возвращены. В Газе остаются около 50 заложников, примерно 20 из которых, по оценкам Израиля, живы.

Напомним

Израиль возобновит переговоры с ХАМАС по освобождению заложников, но наступление на Газу продолжится. ЦАХАЛ призывает медиков и международные организации эвакуироваться на юг Газы.

20 августа армия обороны Израиля начала наступление на город Газа, контролируя его окрестности. ЦАХАЛ планирует призвать 80 тысяч резервистов для операции.