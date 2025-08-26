"В течение нескольких недель": Трамп раскрыл сроки завершения войны в Секторе Газа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что война в Секторе Газа завершится в течение двух-трех недель, не уточнив, каким образом это будет достигнуто. Об этом он сказал во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Белом доме 25 августа, передает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

Детали

По словам американского лидера, он регулярно общается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который сообщил ему, что война должна завершиться в скором времени.

Я думаю, что в течение следующих двух-трех недель вы увидите довольно хорошее, окончательное завершение (войны — ред.) Об этом трудно говорить, потому что они воюют тысячи лет. Но мы делаем очень хорошую работу, и это действительно должно закончиться - сказал президент США.

"Об этом трудно говорить, ведь они воюют тысячи лет. Я считаю, мы делаем очень хорошую работу, и это действительно должно закончиться. В то же время люди не должны забывать и о 7 октября", - добавил он.

Дональд Трамп также отметил работу своего специального посланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, который занимается освобождением заложников, все еще удерживаемых в Газе, а также организацией предоставления продовольственной помощи в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в анклаве.

Напомним

20 августа армия обороны Израиля начала наступление на город Газа, контролируя его окрестности. ЦАХАЛ планирует призвать 80 тысяч резервистов для операции.

Министр обороны Израиля заявил об угрозе уничтожения города Газа, если ХАМАС не разоружится и не освободит заложников. Израиль отвергает мирные предложения, готовясь к масштабному наступлению.

