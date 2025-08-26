"В течение нескольких недель": Трамп раскрыл сроки завершения войны в Секторе Газа

$41.280.07
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 11509 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 86831 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 61098 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 61073 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 183121 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 177854 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
24 августа, 10:46
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51752 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Трамп объяснил, почему Путин не встречается с Зеленским25 августа, 17:08 • 10363 просмотра
Во время эксгумаций во Львове украинско-польская экспедиция обнаружила около полусотни тел25 августа, 17:33 • 7632 просмотра
Американского актера Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"25 августа, 18:34 • 4850 просмотра
В Египте 13-летний мальчик умер после употребления сырой лапши быстрого приготовления25 августа, 18:57 • 4356 просмотра
В Киеве военных оштрафовали за превышение скорости: полиция опровергла слухи о «боевом задании»25 августа, 19:32 • 6928 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 77650 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 86833 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 183123 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 177856 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 135760 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Кит Келлог
Йонас Гар Стере
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Белый дом
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 8622 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 77650 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 57468 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 93934 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 75386 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Нефть
MIM-104 Patriot
KAB-1500L

"В течение нескольких недель": Трамп раскрыл сроки завершения войны в Секторе Газа

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Секторе Газа завершится в течение двух-трех недель. Он ссылается на общение с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"В течение нескольких недель": Трамп раскрыл сроки завершения войны в Секторе Газа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что война в Секторе Газа завершится в течение двух-трех недель, не уточнив, каким образом это будет достигнуто. Об этом он сказал во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Белом доме 25 августа, передает УНН со ссылкой на телеканал CNN.  

Детали

По словам американского лидера, он регулярно общается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который сообщил ему, что война должна завершиться в скором времени.

Я думаю, что в течение следующих двух-трех недель вы увидите довольно хорошее, окончательное завершение (войны — ред.) Об этом трудно говорить, потому что они воюют тысячи лет. Но мы делаем очень хорошую работу, и это действительно должно закончиться

- сказал президент США.

"Об этом трудно говорить, ведь они воюют тысячи лет. Я считаю, мы делаем очень хорошую работу, и это действительно должно закончиться. В то же время люди не должны забывать и о 7 октября", - добавил он.

Дональд Трамп также отметил работу своего специального посланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, который занимается освобождением заложников, все еще удерживаемых в Газе, а также организацией предоставления продовольственной помощи в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в анклаве.

Напомним

20 августа армия обороны Израиля начала наступление на город Газа, контролируя его окрестности. ЦАХАЛ планирует призвать 80 тысяч резервистов для операции.

Министр обороны Израиля заявил об угрозе уничтожения города Газа, если ХАМАС не разоружится и не освободит заложников. Израиль отвергает мирные предложения, готовясь к масштабному наступлению.

Эмине Эрдоган призвала Меланию Трамп вмешаться в гуманитарный кризис в Газе и сравнила тамошних детей с украинскими24.08.25, 13:55 • 4204 просмотра

