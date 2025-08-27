Цены на нефть стабилизируются на фоне слежения рынком за войной в Украине и пошлинами США на Индию

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 43015 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 78176 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 52234 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 117089 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 141488 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 140063 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 56988 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153088 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63731 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56971 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.5м/с
63%
750мм
Популярные новости
Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против УкраиныVideo26 августа, 20:53 • 10680 просмотра
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters23:58 • 7600 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине01:39 • 8236 просмотра
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано02:20 • 7990 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине03:18 • 3368 просмотра
публикации
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 43016 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 42890 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 117090 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 140064 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 170659 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Юлия Свириденко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 11353 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 61950 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 113253 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 135481 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 63334 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нью-Йорк Таймс
Бильд
Фокс Ньюс

Цены на нефть стабилизируются на фоне слежения рынком за войной в Украине и пошлинами США на Индию

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Цены на нефть стабилизировались в среду после падения, поскольку рынок следил за войной в Украине. Инвесторы оценивали возможность введения высоких пошлин США на Индию.

Цены на нефть стабилизируются на фоне слежения рынком за войной в Украине и пошлинами США на Индию

Цены на нефть стабилизировались в среду после падения на предыдущей сессии, на фоне того, как рынок следил за развитием событий в войне РФ против Украины, а инвесторы оценивали возможность введения высоких пошлин США на Индию, третьего по величине потребителя нефти в мире, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1 цент до 67,32 доллара за баррель в 03:54 по Гринвичу (06:54 по Киеву), тогда как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 8 центов до 63,33 доллара.

Оба контракта упали более чем на 2% во вторник после начала недели с двухнедельного максимума.

"Существует большая неопределенность относительно того, как будет разрешен тупик по Украине, что предвещает волатильность цен на нефть, но, вероятно, в относительно небольшом диапазоне", - заявила Вандана Хари, основатель аналитической компании Vanda Insights.

"За последнюю неделю или около того скидка относительно мира в Украине была в значительной степени компенсирована, но рынок также не готов учитывать значительную премию за риск поставок", - добавила Хари.

Специальный посланник США Стив Виткофф заявил во вторник, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке, добавив, что Вашингтон также ведет переговоры с Россией, стремясь положить конец войне.

Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters27.08.25, 02:58 • 7700 просмотров

Кроме того, планы США ввести дополнительные пошлины в 25% на индийский экспорт в среду в 00:01 (07:01 по Киеву), доведя их общий уровень до 50% и сделав одними из самых высоких, установленных Вашингтоном, не позволяют трейдерам определиться.

Президент США Дональд Трамп заявил, что более высокие пошлины являются результатом закупок Индией российской нефти, которые увеличились после вторжения России в Украину, на фоне того, как западные санкции вынудили Россию снизить цены на свои партии.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы изначально ограничили закупки российской нефти после объявления США о пошлинах и усиления санкций ЕС в отношении индийского НПЗ Nayara Energy, поддерживаемого Россией.

Индия сократит закупки российской нефти в преддверии повышения пошлин США, но это скромная уступка - Bloomberg26.08.25, 11:49 • 2884 просмотра

Однако государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil и Bharat Petroleum возобновили закупку российской нефти в сентябре и октябре, сообщили источники в компаниях на прошлой неделе. Indian Oil, крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, заявил, что будет продолжать закупать российскую нефть в зависимости от экономической ситуации.

Это заставило некоторых аналитиков поднять вопрос о том, насколько сильно повышение американских пошлин повлияет на индийские закупки.

"Вторичных пошлин оказалось мало, чтобы помешать Индии покупать российскую нефть. Рынок будет внимательно следить за поставками российской нефти в Индию в будущем, чтобы оценить, какое влияние вторичные пошлины будут иметь на нее", - заявил в своей заметке Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING.

Война в Украине влияет на рынок нефти и другими способами, на фоне того, как дроновые удары по российским НПЗ приводят к сокращению их производства, вынуждая их экспортировать нефть, которую они не могут перерабатывать.

Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России26.08.25, 13:16 • 141485 просмотров

Россия пересмотрела свой план экспорта нефти из западных портов на 200 000 баррелей в сутки в августе по сравнению с первоначальным планом после ударов на прошлой неделе, сообщили во вторник три источника, знакомые с ситуацией.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть
Нефть марки Brent
Reuters
Индия
Соединённые Штаты
Украина