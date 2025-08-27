Цены на нефть стабилизируются на фоне слежения рынком за войной в Украине и пошлинами США на Индию

Цены на нефть стабилизировались в среду после падения на предыдущей сессии, на фоне того, как рынок следил за развитием событий в войне РФ против Украины, а инвесторы оценивали возможность введения высоких пошлин США на Индию, третьего по величине потребителя нефти в мире, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1 цент до 67,32 доллара за баррель в 03:54 по Гринвичу (06:54 по Киеву), тогда как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 8 центов до 63,33 доллара.

Оба контракта упали более чем на 2% во вторник после начала недели с двухнедельного максимума.

"Существует большая неопределенность относительно того, как будет разрешен тупик по Украине, что предвещает волатильность цен на нефть, но, вероятно, в относительно небольшом диапазоне", - заявила Вандана Хари, основатель аналитической компании Vanda Insights.

"За последнюю неделю или около того скидка относительно мира в Украине была в значительной степени компенсирована, но рынок также не готов учитывать значительную премию за риск поставок", - добавила Хари.

Специальный посланник США Стив Виткофф заявил во вторник, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке, добавив, что Вашингтон также ведет переговоры с Россией, стремясь положить конец войне.

Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters

Кроме того, планы США ввести дополнительные пошлины в 25% на индийский экспорт в среду в 00:01 (07:01 по Киеву), доведя их общий уровень до 50% и сделав одними из самых высоких, установленных Вашингтоном, не позволяют трейдерам определиться.

Президент США Дональд Трамп заявил, что более высокие пошлины являются результатом закупок Индией российской нефти, которые увеличились после вторжения России в Украину, на фоне того, как западные санкции вынудили Россию снизить цены на свои партии.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы изначально ограничили закупки российской нефти после объявления США о пошлинах и усиления санкций ЕС в отношении индийского НПЗ Nayara Energy, поддерживаемого Россией.

Индия сократит закупки российской нефти в преддверии повышения пошлин США, но это скромная уступка - Bloomberg

Однако государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil и Bharat Petroleum возобновили закупку российской нефти в сентябре и октябре, сообщили источники в компаниях на прошлой неделе. Indian Oil, крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, заявил, что будет продолжать закупать российскую нефть в зависимости от экономической ситуации.

Это заставило некоторых аналитиков поднять вопрос о том, насколько сильно повышение американских пошлин повлияет на индийские закупки.

"Вторичных пошлин оказалось мало, чтобы помешать Индии покупать российскую нефть. Рынок будет внимательно следить за поставками российской нефти в Индию в будущем, чтобы оценить, какое влияние вторичные пошлины будут иметь на нее", - заявил в своей заметке Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING.

Война в Украине влияет на рынок нефти и другими способами, на фоне того, как дроновые удары по российским НПЗ приводят к сокращению их производства, вынуждая их экспортировать нефть, которую они не могут перерабатывать.

Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России

Россия пересмотрела свой план экспорта нефти из западных портов на 200 000 баррелей в сутки в августе по сравнению с первоначальным планом после ударов на прошлой неделе, сообщили во вторник три источника, знакомые с ситуацией.