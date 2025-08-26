Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России

В ряде регионов РФ наблюдается дефицит бензина, который отмечается на фоне пика сезонного спроса на бензин со стороны туристов и фермеров. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пожар на российском нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске продолжал гореть в понедельник после удара беспилотника. Также дроны наносили удары по магистрали трубопровода "Дружба", экспортному терминалу "Усть-Луга" компании "Новатэк" (NVTK.MM) и территории комплекса по переработке топлива на Балтийском море.

Перечисленные факты свидетельствуют о том, что Украина в обороне против агрессии РФ усилила ответ в качестве атак БПЛА по российским нефтеперерабатывающим заводам и экспортной инфраструктуре. Таким образом, на фоне стремления Вашингтона, поддержанного Киевом, к мирному урегулированию, вопреки плохо скрываемому желанию Кремля продолжать агрессию, Украина демонстрирует, что она может дать отпор российскому нашествию.

Итак, по последним данным, на которые обращает внимание Reuters, атакующие действия ВСУ нарушили переработку и экспорт нефти Москвой, вызвав дефицит бензина в различных частях России. Кстати, также стали ответом на продвижение войск ВС РФ на передовой фронта в Украине. И ответом на многочисленные удары агрессора по газовым и энергетическим объектам Украины.

Что касается ответных действий на территории РФ, Reuters подсчитал следующие данные:

Атаки ВСУ на 10 заводов в РФ нарушили работу как минимум 17% нефтеперерабатывающих мощностей России, или 1,1 миллиона баррелей в сутки. - передает информационное агентство.

Вместе с тем, Вашингтон давит на Индию, чтобы они уменьшили закупки российской нефти. В меньшей степени, но есть определенное давление со стороны Соединенных Штатов относительно торгового взаимодействия КНР и РФ в той же нефтегазовой сфере.

Впрочем, пока наблюдается высокий объем экспорта нефти из второй по величине страны-экспортера природного топлива.

Напомним

Цены на нефть во вторник немного снизились после роста почти на 2% в предыдущую сессию, на фоне того, как трейдеры внимательно следят за развитием событий в российско-украинской войне в контексте возможных перебоев с поставками топлива из региона, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

