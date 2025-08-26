$41.430.15
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Украинские атаки на российские НПЗ нарушили работу по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, вызвав дефицит бензина. Удары по объектам в Новошахтинске, Усть-Луге и трубопроводу "Дружба" являются ответом на агрессию РФ.

Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России

В ряде регионов РФ наблюдается дефицит бензина, который отмечается на фоне пика сезонного спроса на бензин со стороны туристов и фермеров. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пожар на российском нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске продолжал гореть в понедельник после удара беспилотника. Также дроны наносили удары по магистрали трубопровода "Дружба", экспортному терминалу "Усть-Луга" компании "Новатэк" (NVTK.MM) и территории комплекса по переработке топлива на Балтийском море.

Перечисленные факты свидетельствуют о том, что Украина в обороне против агрессии РФ усилила ответ в качестве атак БПЛА по российским нефтеперерабатывающим заводам и экспортной инфраструктуре. Таким образом, на фоне стремления Вашингтона, поддержанного Киевом, к мирному урегулированию, вопреки плохо скрываемому желанию Кремля продолжать агрессию, Украина демонстрирует, что она может дать отпор российскому нашествию.

Глава МИД Словакии об инцидентах с нефтепроводом "Дружба": Украина рискует остаться без достаточного количества топлива24.08.25, 19:58 • 5180 просмотров

Итак, по последним данным, на которые обращает внимание Reuters, атакующие действия ВСУ нарушили переработку и экспорт нефти Москвой, вызвав дефицит бензина в различных частях России. Кстати, также стали ответом на продвижение войск ВС РФ на передовой фронта в Украине. И ответом на многочисленные удары агрессора по газовым и энергетическим объектам Украины.

Что касается ответных действий на территории РФ, Reuters подсчитал следующие данные:

Атаки ВСУ на 10 заводов в РФ нарушили работу как минимум 17% нефтеперерабатывающих мощностей России, или 1,1 миллиона баррелей в сутки.

- передает информационное агентство.

Вместе с тем, Вашингтон давит на Индию, чтобы они уменьшили закупки российской нефти. В меньшей степени, но есть определенное давление со стороны Соединенных Штатов относительно торгового взаимодействия КНР и РФ в той же нефтегазовой сфере.

Впрочем, пока наблюдается высокий объем экспорта нефти из второй по величине страны-экспортера природного топлива.

Напомним

Цены на нефть во вторник немного снизились после роста почти на 2% в предыдущую сессию, на фоне того, как трейдеры внимательно следят за развитием событий в российско-украинской войне в контексте возможных перебоев с поставками топлива из региона, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

За "Дружбу": из-за инцидентов с нефтепроводом Орбан апеллирует к Трампу, но последний говорит почти "ну-ну-ну" в ответ22.08.25, 15:27 • 3503 просмотра

Игорь Тележников

Война в Украине Экономика
