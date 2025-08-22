В ситуации с нефтепроводом "Дружба" президент США пока не создает себе лишних трудностей в коммуникации, возвращая в ответ на обращение премьер-министра Венгрии надпись, что "он (Трамп) очень зол". Но действительно ли "кипит" глава Белого дома, если ранее президент Украины якобы попросил убедить Орбана снять блокаду вступления Украины в ЕС?

Об этом говорится в материале HVG, передает УНН.

Детали

"Я очень зол. Расскажи об этом Словакии" - так отреагировал фломастером на бумаге Дональд Трамп, в ответ на письмо от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором последний "обратился к американскому президенту за помощью".

Орбан жалуется - украинцы якобы "постоянно обстреливают нефтепровод "Дружба". Переписку между представителями венгерского и американского правительств опубликовали на странице Фидес (Fidesz) - правоцентристской, консервативной партии Венгрии, председателем которой остается действующий премьер Виктор Орбан.

Отметим, что в четверг Трамп возмущался тем, что предыдущее американское руководство, администрация Байдена, позволяло Украине только защищаться. А вот осуществлять эффективные атаки на российские цели - с этим не случилось.

Справка

Россия получает доходы от экспорта сырой нефти через нефтепровод "Дружба". Это то, что идет на обогащение российской военной промышленности, - пишет HVG. Поэтому украинские защитники имеют полное право считать, что эта, построенная в 1960-е годы система магистральных нефтепроводов, которая все еще поставляет российскую нефть в ряд стран ЕС, на самом деле может быть легитимной военной целью.

"Дружба" - совсем не единственный источник нефти

Орбан в своем письме пишет, что нефтепровод "Дружба" является единственным основным источником получения нефти для Венгрии. Но ведь есть еще Адриатический нефтепровод. Кроме того, Венгрия могла бы заменить нефть РФ, поступающую по "Дружбе", продолжением нефтепровода Одесса-Броды. Хотя также следует учитывать, что из-за текущей войны реалистичность этого низка.

Трамп любит внимание и обращения

Президент США Дональд Трамп очень любит уважение к себе, и коммуникации с ним должны соответствовать именно таким ожиданиям. Но в то же время он делает такие жесты, которые ему порой почти ничего не стоят.

На этот раз он написал на листе бумаги, что он очень зол. Но действительно ли потянется к своему телефону, кипя от гнева, и наберет номер Зеленского.

На самом деле, все может быть наоборот, поскольку именно президент Украины якобы попросил Трампа убедить Орбана снять блокаду вступления Украины в ЕС. Дискуссии ведутся только относительно того, состоялся ли этот разговор. По словам Петера Сийярто, нет, но, согласно сообщениям международной прессы, да. - пишет венгерское издание.

Напомним

Венгрия прекратила получать российскую нефть через нефтепровод "Дружба" после третьего за короткое время поражения.

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию из-за перебоев с поставками российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Сийярто выразил обеспокоенность, чтобы Украина не нанесла новых ударов по критической инфраструктуре, которая, по его словам, имеет решающее значение для энергообеспечения Венгрии.