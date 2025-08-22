За "Дружбу": из-за инцидентов с нефтепроводом Орбан апеллирует к Трампу, но последний говорит почти "ну-ну-ну" в ответ

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
12:16 • 1644 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 9138 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 11809 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 9968 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 11479 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 10391 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
22 августа, 05:52 • 12920 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 22184 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 44243 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 37759 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
87%
740мм
Популярные новости
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto22 августа, 03:12 • 17891 просмотра
Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине22 августа, 04:16 • 10766 просмотра
Уже 21 пострадавший от атаки рф в Мукачево, пожар до сих пор не потушенVideo22 августа, 05:44 • 3860 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 11731 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 5406 просмотра
публикации
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 9126 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 11802 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 44241 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 15520 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 50330 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 1550 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 5566 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 21665 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 90769 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 83825 просмотра
Актуальное
Лекарственные средства
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Криптовалюта
COVID-19

За "Дружбу": из-за инцидентов с нефтепроводом Орбан апеллирует к Трампу, но последний говорит почти "ну-ну-ну" в ответ

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Дональду Трампу за помощью из-за обстрелов нефтепровода "Дружба" украинцами. Трамп ответил, что он "очень зол" и посоветовал Орбану поговорить со Словакией.

За "Дружбу": из-за инцидентов с нефтепроводом Орбан апеллирует к Трампу, но последний говорит почти "ну-ну-ну" в ответ

В ситуации с нефтепроводом "Дружба" президент США пока не создает себе лишних трудностей в коммуникации, возвращая в ответ на обращение премьер-министра Венгрии надпись, что "он (Трамп) очень зол". Но действительно ли "кипит" глава Белого дома, если ранее президент Украины якобы попросил убедить Орбана снять блокаду вступления Украины в ЕС?

Об этом говорится в материале HVG, передает УНН.

Детали

"Я очень зол. Расскажи об этом Словакии" - так отреагировал фломастером на бумаге Дональд Трамп, в ответ на письмо от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором последний "обратился к американскому президенту за помощью".

Орбан жалуется - украинцы якобы "постоянно обстреливают нефтепровод "Дружба". Переписку между представителями венгерского и американского правительств опубликовали на странице Фидес (Fidesz) - правоцентристской, консервативной партии Венгрии, председателем которой остается действующий премьер Виктор Орбан.

Отметим, что в четверг Трамп возмущался тем, что предыдущее американское руководство, администрация Байдена, позволяло Украине только защищаться. А вот осуществлять эффективные атаки на российские цели - с этим не случилось.

Справка

Россия получает доходы от экспорта сырой нефти через нефтепровод "Дружба". Это то, что идет на обогащение российской военной промышленности, - пишет HVG. Поэтому украинские защитники имеют полное право считать, что эта, построенная в 1960-е годы система магистральных нефтепроводов, которая все еще поставляет российскую нефть в ряд стран ЕС, на самом деле может быть легитимной военной целью.

"Дружба" - совсем не единственный источник нефти

Орбан в своем письме пишет, что нефтепровод "Дружба" является единственным основным источником получения нефти для Венгрии. Но ведь есть еще Адриатический нефтепровод. Кроме того, Венгрия могла бы заменить нефть РФ, поступающую по "Дружбе", продолжением нефтепровода Одесса-Броды. Хотя также следует учитывать, что из-за текущей войны реалистичность этого низка.

Трамп любит внимание и обращения

Президент США Дональд Трамп очень любит уважение к себе, и коммуникации с ним должны соответствовать именно таким ожиданиям. Но в то же время он делает такие жесты, которые ему порой почти ничего не стоят.

На этот раз он написал на листе бумаги, что он очень зол. Но действительно ли потянется к своему телефону, кипя от гнева, и наберет номер Зеленского.

На самом деле, все может быть наоборот, поскольку именно президент Украины якобы попросил Трампа убедить Орбана снять блокаду вступления Украины в ЕС. Дискуссии ведутся только относительно того, состоялся ли этот разговор. По словам Петера Сийярто, нет, но, согласно сообщениям международной прессы, да.

- пишет венгерское издание.

Напомним

Венгрия прекратила получать российскую нефть через нефтепровод "Дружба" после третьего за короткое время поражения.

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию из-за перебоев с поставками российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Сийярто выразил обеспокоенность, чтобы Украина не нанесла новых ударов по критической инфраструктуре, которая, по его словам, имеет решающее значение для энергообеспечения Венгрии.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Нефть
Петер Сийярто
Европейская комиссия
Белый дом
Дональд Трамп
Европейский Союз
Джо Байден
Словакия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Виктор Орбан