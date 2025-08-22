Угорщина знову заявила про припинення поставок російської нафти через нафтопровід "Дружба"
Київ • УНН
Угорщина припинила отримувати російську нафту через нафтопровід "Дружба" після третього за короткий час ураження.
Угорщина знову припинила отримувати російську нафту через нафтопровід "Дружба" після чергового ураження. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Facebook, передає УНН.
Деталі
"Уночі ми отримали звістку про те, що на нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні знову було здійснено напад – уже втретє за короткий проміжок часу. Постачання нафти до Угорщини знову припинилося!" - написав Сіярто і назвав це "ще одним нападом на енергетичну безпеку Угорщини".
"Ми й надалі всіма силами підтримуватимемо мирні зусилля та захищатимемо наші національні інтереси!" - заявив Сіярто.
Контекст
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомляв 21 серпня пізно ввечері, що уражено НПС "Унеча".
"Унеча також все. Законна ціль", - написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.
За даними з відкритих джерел, лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Унеча" є важливим вузлом на маршруті нафтопроводу "Дружба", де відбувається розгалуження на північну та південну гілки.
Нафтопровід "Дружба" - один із найбільших у світі, збудований у 1960-х роках. Він постачає російську нафту до європейських країн, зокрема до Німеччини, Польщі, Угорщини, Словаччини та Чехії.
Доповнення
18 серпня Сіярто також звинувачував в "атаці" на нафтопровід. Андрій Сибіга, глава української дипломатії, нагадав, що саме росія, а не Україна, розпочала цю війну.