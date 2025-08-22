$41.380.02
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
01:26 • 14050 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNN
21 серпня, 14:24 • 30145 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 32274 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 38904 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 22656 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 33594 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 71885 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79172 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81738 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
Угорщина знову заявила про припинення поставок російської нафти через нафтопровід "Дружба"

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Угорщина припинила отримувати російську нафту через нафтопровід "Дружба" після третього за короткий час ураження.

Угорщина знову заявила про припинення поставок російської нафти через нафтопровід "Дружба"

Угорщина знову припинила отримувати російську нафту через нафтопровід "Дружба" після чергового ураження. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Facebook, передає УНН.

Деталі

"Уночі ми отримали звістку про те, що на нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні знову було здійснено напад – уже втретє за короткий проміжок часу. Постачання нафти до Угорщини знову припинилося!" - написав Сіярто і назвав це "ще одним нападом на енергетичну безпеку Угорщини".

"Ми й надалі всіма силами підтримуватимемо мирні зусилля та захищатимемо наші національні інтереси!" - заявив Сіярто.

Контекст

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомляв 21 серпня пізно ввечері, що уражено НПС "Унеча".

"Унеча також все. Законна ціль", - написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

За даними з відкритих джерел, лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Унеча" є важливим вузлом на маршруті нафтопроводу "Дружба", де відбувається розгалуження на північну та південну гілки.

Нафтопровід "Дружба" - один із найбільших у світі, збудований у 1960-х роках. Він постачає російську нафту до європейських країн, зокрема до Німеччини, Польщі, Угорщини, Словаччини та Чехії.

Доповнення

18 серпня Сіярто також звинувачував в "атаці" на нафтопровід. Андрій Сибіга, глава української дипломатії, нагадав, що саме росія, а не Україна, розпочала цю війну.

Анна Мурашко

