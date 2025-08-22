Венгрия вновь заявила о прекращении поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба"
Киев • УНН
Венгрия прекратила получать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" после третьего за короткое время поражения.
Венгрия снова прекратила получать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" после очередного поражения. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook, передает УНН.
Детали
"Ночью мы получили известие о том, что на нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе снова было совершено нападение - уже в третий раз за короткий промежуток времени. Поставки нефти в Венгрию снова прекратились!" - написал Сийярто и назвал это "еще одним нападением на энергетическую безопасность Венгрии".
"Мы и в дальнейшем всеми силами будем поддерживать мирные усилия и защищать наши национальные интересы!" - заявил Сийярто.
Контекст
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщал 21 августа поздно вечером, что поражена НПС "Унеча".
"Унеча также все. Законная цель", - написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
По данным из открытых источников, линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Унеча" является важным узлом на маршруте нефтепровода "Дружба", где происходит разветвление на северную и южную ветви.
Нефтепровод "Дружба" - один из крупнейших в мире, построенный в 1960-х годах. Он поставляет российскую нефть в европейские страны, в частности в Венгрию, Словакию.
Дополнение
18 августа Сийярто также обвинял в "атаке" на нефтепровод. Андрей Сибига, глава украинской дипломатии, напомнил, что именно россия, а не Украина, начала эту войну.