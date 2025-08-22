Угорщина і Словаччина поскаржилися до ЄС і вимагають гарантій на тлі перебоїв з поставками російської нафти через "Дружбу"
Київ • УНН
Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії через перебої з постачанням російської нафти трубопроводом "Дружба". Країни вимагають гарантій безпеки поставок, посилаючись на обіцянки ЄС.
Угорщина та Словаччина поскаржилися до Європейської комісії на перебої з постачанням російської нафти через нафтопровід "Дружба", стверджуючи, що після останнього ураження поставки можуть бути перервані щонайменше на п'ять днів, пише УНН з посиланням на словацьке видання Denník N.
Деталі
Угорщина та Словаччина хочуть, щоб Єврокомісія гарантувала безпеку поставок, як вона обіцяла в січні.
Лист опублікувало Міністерство закордонних справ Словаччини, його підписали міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та голова МЗС Словаччини Юрай Бланар. Адресатом є Верховний представник ЄС Кая Каллас та єврокомісар Дан Йоргенсен.
"Міністри пишуть, що без "Дружби" фізично та географічно неможливо забезпечити енергетичну безпеку обох країн. Вони вважають дії України неприйнятними", - пише видання.
Критики давно звинувачують словацький уряд у тому, що він не робить більше для диверсифікації поставок, зауважує видання.
Напередодні міністр економіки Словаччини Деніса Сакова заявила, що поставки російської нафти до Словаччини знову припиняться.