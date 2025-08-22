Венгрия и Словакия пожаловались в ЕС и требуют гарантий на фоне перебоев с поставками российской нефти через "Дружбу"
Киев • УНН
Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию из-за перебоев с поставками российской нефти по трубопроводу "Дружба". Страны требуют гарантий безопасности поставок, ссылаясь на обещания ЕС.
Венгрия и Словакия пожаловались в Европейскую комиссию на перебои с поставками российской нефти по нефтепроводу "Дружба", утверждая, что после последнего удара поставки могут быть прерваны как минимум на пять дней, пишет УНН со ссылкой на словацкое издание Denník N.
Детали
Венгрия и Словакия хотят, чтобы Еврокомиссия гарантировала безопасность поставок, как она обещала в январе.
Письмо опубликовало Министерство иностранных дел Словакии, его подписали министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Словакии Юрай Бланар. Адресатом являются Верховный представитель ЕС Кая Каллас и еврокомиссар Дан Йоргенсен.
"Министры пишут, что без "Дружбы" физически и географически невозможно обеспечить энергетическую безопасность обеих стран. Они считают действия Украины неприемлемыми", - пишет издание.
Критики давно обвиняют словацкое правительство в том, что оно не делает больше для диверсификации поставок, отмечает издание.
Накануне министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что поставки российской нефти в Словакию снова прекратятся.