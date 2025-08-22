У ситуації з нафтопроводом "Дружба", президент США наразі не створює собі зайвих труднощів у комункації, повертаючи у відповідь на звернення прем'єр-міністра Угорщини, надпис, що "він (Трамп) дуже злий". Але чи справді "кипить" очільник Білого дому, якщо раніше президент України нібито попросив переконати Орбана зняти блокаду вступу України до ЄС?

Деталі

"Я дуже злий. Розкажи про це Словаччині" - так відреагував фломастером на папері Дональд Трамп, у відповідь на лист від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому останній "звернувся до американського президента за допомогою".

Орбан скаржиться - українці буцімто "постійно обстрілюють нафтопровод "Дружба". Переписку між представниками угорського та американського урядів опублікували на сторінці Фідес (Fidesz) - правоцентристської, консервативної партії Угорщини, головою якої залишається діючий прем'єр Віктор Орбан.

Зазначимо, що у четвер Трамп обурювався тим, що попереднє американське керівництво, адміністрація Байдена, дозволяло Україні лише захищатися. А от здійснювати ефективні атаки на російські цілі - з цим не сталося.

Довідково

Росія отримує доходи від експорту сирої нафти через нафтопровід "Дружба". Це те, що йде на збагачення російської військової промисловості, - пише HVG. Тож, українські оборонці мають повне право вважати, що ця, побудована в 1960-ті роки система магістральних нафтопроводів, яка все ще постачає російську нафту до низки країн ЄС, насправді може бути легітимною військовою ціллю.

"Дружба" - зовсім не єдине джерело нафти

Орбан у своєму листі пише, що нафтопровід "Дружба" є угорською єдиною основною для отримання нафти. Але ж є ще Адріатичний нафтопровід. Крім того, Угорщина могла б замінити нафту рф, що надходить по "Дружбі", продовженням нафтопроводу Одеса-Броди. Хоча також слід зважати, що через поточну війну реалістичність цього є низькою.

Трамп любить увагу та звертання

Президент США Дональд Трамп дуже любить шану до себе, і комунікації з ним мають відповідати саме таким оікуванням. Але водночас він робить такі жести, які йому часом майже нічого не коштують.

Цього разу він написав на аркуші паперу, що він дуже розлючений. Але чи справді потягнеться до свого телефону, киплячи від гніву, і набере номер Зеленського.

Насправді, все може бути навпаки, оскільки саме президент України нібито попросив Трампа переконати Орбана зняти блокаду вступу України до ЄС. Дискусії точаться лише щодо того, чи відбулася ця розмова. За словами Петера Сіярто, ні, але, згідно з повідомленнями міжнародної преси, так. - пише угорське видання.

Нагадаємо

