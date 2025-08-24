$41.220.00
Глава МИД Словакии об инцидентах с нефтепроводом "Дружба": Украина рискует остаться без достаточного количества топлива

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что атаки на нефтепровод "Дружба" угрожают поставкам топлива в Украину. Словацкий завод Slovnaft обеспечивает 10% украинского потребления дизеля.

Глава МИД Словакии об инцидентах с нефтепроводом "Дружба": Украина рискует остаться без достаточного количества топлива

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что удары по нефтепроводу "Дружба" вредят не только Словакии, но и самой Украине. Он уже обсудил ситуацию со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и призвал к защите критической энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Aktuality, пишет УНН.

Детали

Атаки украинской армии на нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступает в Словакию, противоречат национальным интересам Словацкой Республики и не приносят пользы Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар во время воскресного дискуссионного шоу телеканала Joj 24.

По словам Бланара, словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, перерабатывающий российскую нефть, обеспечивает около 10% ежемесячного потребления дизельного топлива в Украине. Министр подчеркнул, что украинская сторона учла эту информацию, а дальнейшие детали будут переданы на соответствующие уровни.

Мы понимаем сложную ситуацию в Украине, но для нас инфраструктура критически важна. Украина рискует не иметь достаточно топлива на своей стороне. Наш национальный интерес – защита этих поставок

– заявил Бланар, добавив, что будет продолжать обсуждать этот вопрос на европейском уровне.

На прошлой неделе министры иностранных дел Словакии и Венгрии направили совместное открытое письмо главе европейской дипломатии Кае Калласовой и еврокомиссару по вопросам энергетики, призывая к немедленному обеспечению безопасности энергоснабжения в ЕС.

Бланар также подчеркнул, что главное – скорейшее завершение войны в Украине. Он отметил, что инициатива президента США Дональда Трампа может существенно способствовать мирным переговорам и остановить удары по критической инфраструктуре, от которой зависят как Словакия, так и Венгрия.

Министр иностранных дел Украины заверил Бланара, что Киев заинтересован в скорейшем прекращении войны.

«Дружба» с Венгрией сейчас зависит от позиции Будапешта – Зеленский24.08.25, 16:20 • 1886 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Нефть
Андрей Сибига
Кайя Каллас
Министерство иностранных дел Украины
Дональд Трамп
Европейский Союз
Словакия
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина