Глава МЗС Словаччини про інциденти з нафтопроводом "Дружба": Україна ризикує залишитися без достатньої кількості палива

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що атаки на нафтопровід "Дружба" загрожують поставкам палива в Україну. Словацький завод Slovnaft забезпечує 10% українського споживання дизеля.

Глава МЗС Словаччини про інциденти з нафтопроводом "Дружба": Україна ризикує залишитися без достатньої кількості палива

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що удари по нафтопроводу "Дружба" шкодять не лише Словаччині, а й самій Україні. Він вже обговорив ситуацію зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та закликав до захисту критичної енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Аktuality, пише УНН.

Деталі

Атаки української армії на нафтопровід "Дружба", яким російська нафта надходить до Словаччини, суперечать національним інтересам Словацької Республіки та не приносять користі Україні.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар під час недільного дискусійного шоу телеканалу Joj 24.

За словами Бланара, словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який переробляє російську нафту, забезпечує близько 10% щомісячного споживання дизельного палива в Україні. Міністр підкреслив, що українська сторона врахувала цю інформацію, а подальші деталі будуть передані на відповідні рівні.

Ми розуміємо складну ситуацію в Україні, але для нас інфраструктура критично важлива. Україна ризикує не мати достатньо палива на своєму боці. Наш національний інтерес – захист цих поставок

– заявив Бланар, додавши, що продовжуватиме обговорювати це питання на європейському рівні.

Минулого тижня міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини надіслали спільного відкритого листа главі європейської дипломатії Каї Калласовій та єврокомісару з питань енергетики, закликаючи до негайного забезпечення безпеки енергопостачання в ЄС.

Бланар також наголосив, що головне – якнайшвидше завершення війни в Україні. Він зазначив, що ініціатива президента США Дональда Трампа може суттєво сприяти мирним переговорам і зупинити удари по критичній інфраструктурі, від якої залежать як Словаччина, так і Угорщина.

Міністр закордонних справ України запевнив Бланара, що Київ зацікавлений у швидкому припиненні війни.

"Дружба" з Угорщиною нині залежить від позиції Будапешту – Зеленський24.08.25, 16:20 • 1884 перегляди

Степан Гафтко

