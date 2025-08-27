Экспорт российской сырой нефти падает на фоне ударов дронов и пошлин Трампа - Bloomberg

Экспорт российской нефти сократился на фоне поражения дронами российских экспортных нефтепроводов и удвоения пошлин США на товары, импортируемые из Индии, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Bloomberg, поставки нефти из российских портов сократились на 320 000 баррелей в сутки за неделю, закончившуюся 24 августа. Поставки упали до четырехнедельного минимума в 2,72 млн баррелей в сутки из-за сокращения отгрузки в балтийском порту Усть-Луга. В результате снижения средние значения поставок за четыре недели практически не изменились: средний объем морских перевозок составил 3,06 млн баррелей в сутки, пишет издание.

Как указано, это происходит на фоне поражений российской нефтяной инфраструктуры, включая крупную насосную станцию экспортной трубопроводной сети страны и нескольких нефтеперерабатывающих заводов.

Как указано, насосная станция "Унеча" трубопроводной системы "Дружба" недалеко от границы России с Беларусью дважды подвергалась поражениям за последние две недели. Это, как указано, "остановило поставки нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию и, видимо, затруднило отгрузку из порта Усть-Луга на российском побережье Балтийского моря".

Наличие резервуаров в порту означает, что любая остановка поставок может привести к немедленному падению объемов отгрузок, отмечает издание. На прошлой неделе в Усть-Луге, как указано, было загружено всего два танкера, что меньше, чем четыре за предыдущие семь дней и шесть за неделю, закончившуюся 10 августа, согласно данным отслеживания и отчетам о судоходстве.

Недавние поражения на Волгоградском и Новошахтинском НПЗ, как отмечается, "способствовали снижению объемов переработки российской нефти примерно на 700 000 баррелей в сутки на третьей неделе августа по сравнению со средним показателем за последнюю неделю июля".

Кроме того, решение президента США Дональда Трампа удвоить импортную пошлину США на товары из Индии до 50%, введенные в связи с закупками российской нефти Нью-Дели, видимо, негативно сказывается на поставках российской нефти Москвой в эту южноазиатскую страну, хотя непонятно, как долго эта тенденция сохранится, пишет издание.

Объемы поставок в Индию сократились более чем на 500 000 баррелей в сутки за последние два месяца, и даже если все танкеры без подтвержденного назначения в конечном итоге разгрузятся в индийских портах, потоки все равно сократятся на 300 000 баррелей в сутки, или на 17%, отмечает издание.

Повышение пошлин еще может быть отменено или приостановлено, но нефтеперерабатывающие заводы планируют сократить закупки российской нефти в ближайшие недели, что является скромной уступкой давлению Вашингтона, но также сигналом того, что Нью-Дели не планирует разрывать отношения с Москвой. Тем не менее, Россия считает, что скидки, которые она предлагает индийским нефтеперерабатывающим заводам, достаточно велики, чтобы они продолжали покупать ее нефть.

Президент США неоднократно заявлял, что ужесточит санкции против Москвы, если ей не удастся договориться о прекращении огня в Украине, в последний раз в пятницу, но угрозы пока ни к чему не привели, пишет издание.

Недавняя встреча Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске показала, что российский лидер мало чем уступил, но добился очередной отсрочки выполнения угрозы введения дополнительных пошлин США в отношении Китая. Китайские нефтеперерабатывающие заводы активизировали закупку товаров со скидкой, от которых отказалась Индия.

Согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю, закончившуюся 24 августа, 25 танкеров загрузили 19,07 млн баррелей российской нефти. Этот объем снизился по сравнению с 21,3 млн баррелей, отгруженных 28 судами на предыдущей неделе.

Потоки нефти в период с 24 августа по 24 августа составляли около 3,06 млн баррелей в сутки в среднем за четыре недели, что на 20 000 баррелей в сутки больше, чем в период с 17 августа. Среднее значение за четыре недели сглаживает резкие колебания недельных показателей, давая более четкую картину основных тенденций в потоках нефти. При использовании более волатильных еженедельных данных поставки упали примерно на 320 000 баррелей до четырехнедельного минимума в 2,72 млн баррелей в сутки. Снижение еженедельных объемов грузоперевозок было обусловлено уменьшением количества грузов, отгружаемых в Усть-Луге, пишет издание.

Кроме того, в течение недели была осуществлена одна отгрузка казахстанской нефти KEBCO из Усть-Луги и одна из Новороссийска.

Валовая стоимость экспорта Москвы за неделю до 24 августа снизилась примерно на 110 миллионов долларов, или на 9%, до 1,11 миллиарда долларов с 1,22 миллиарда долларов на предыдущей неделе. Падение поставок усугублялось несколько более низкими средними ценами на российскую нефть, пишет издание.

Наблюдаемые поставки азиатским клиентам России, включая тех, кто не имеет конечного пункта назначения, упали до 2,62 миллиона баррелей в день за 28 дней до 24 августа, по сравнению с 2,67 миллиона баррелей в день за период до 17 августа. Это самый низкий показатель с февраля.

Цифры включают около 190 000 баррелей в день на судах из западных портов, указывающих в качестве пункта назначения Порт-Саид или Суэцкий канал, или из тихоокеанских портов без четкого пункта доставки, а также еще 30 000 баррелей в сутки на танкерах, которые еще не имеют сигнала о пункте назначения.

Потоки в Турцию за четыре недели до 24 августа выросли примерно до 370 000 баррелей в сутки, что является самым высоким показателем почти за два месяца. Поставки в Сирию в среднем составляли около 70 000 баррелей в день.

