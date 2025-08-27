$41.400.03
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
01:39 • 12200 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 83142 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 56187 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 123636 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 144619 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 144455 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 57976 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153591 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 64122 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
США ввели 50-процентные пошлины на индийские товары: как отреагировали в Дели

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Дональд Трамп ввел высокие пошлины на индийские товары из-за закупки страной российской нефти и оружия. Индия планирует снизить налоги для смягчения экономического влияния.

США ввели 50-процентные пошлины на индийские товары: как отреагировали в Дели

Президент США Дональд Трамп ввел высокие 50-процентные пошлины на товары из Индии из-за закупки страной российской нефти и оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Это может нанести удар по экспорту и росту пятой по величине экономики мира. К тому же США до недавнего времени были крупнейшим торговым партнером Индии.

Такой шаг Трампа не остался без ответа. Это заставило правительство Индии принять экстренные меры. В начале этого месяца премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал снизить налоги, чтобы смягчить их экономическое влияние. Он также призвал к самообеспечению страны.

Мы должны стать самодостаточными – не от отчаяния, а от гордости. Экономический эгоизм растет во всем мире, и мы не должны сидеть и плакать о своих трудностях, мы должны подняться над ними и не позволять другим держать нас в своих тисках

- сказал он.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на Bloomberg сообщал, что индийские нефтеперерабатывающие заводы планируют уменьшить объемы закупок российской нефти до 1,4-1,6 млн баррелей в сутки.

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Нефть
Bloomberg News
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Соединённые Штаты