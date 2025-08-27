США ввели 50-процентные пошлины на индийские товары: как отреагировали в Дели
Киев • УНН
Дональд Трамп ввел высокие пошлины на индийские товары из-за закупки страной российской нефти и оружия. Индия планирует снизить налоги для смягчения экономического влияния.
Президент США Дональд Трамп ввел высокие 50-процентные пошлины на товары из Индии из-за закупки страной российской нефти и оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Это может нанести удар по экспорту и росту пятой по величине экономики мира. К тому же США до недавнего времени были крупнейшим торговым партнером Индии.
Такой шаг Трампа не остался без ответа. Это заставило правительство Индии принять экстренные меры. В начале этого месяца премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал снизить налоги, чтобы смягчить их экономическое влияние. Он также призвал к самообеспечению страны.
Мы должны стать самодостаточными – не от отчаяния, а от гордости. Экономический эгоизм растет во всем мире, и мы не должны сидеть и плакать о своих трудностях, мы должны подняться над ними и не позволять другим держать нас в своих тисках
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на Bloomberg сообщал, что индийские нефтеперерабатывающие заводы планируют уменьшить объемы закупок российской нефти до 1,4-1,6 млн баррелей в сутки.