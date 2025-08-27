Президент США Дональд Трамп ввел высокие 50-процентные пошлины на товары из Индии из-за закупки страной российской нефти и оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Это может нанести удар по экспорту и росту пятой по величине экономики мира. К тому же США до недавнего времени были крупнейшим торговым партнером Индии.

Такой шаг Трампа не остался без ответа. Это заставило правительство Индии принять экстренные меры. В начале этого месяца премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал снизить налоги, чтобы смягчить их экономическое влияние. Он также призвал к самообеспечению страны.

Мы должны стать самодостаточными – не от отчаяния, а от гордости. Экономический эгоизм растет во всем мире, и мы не должны сидеть и плакать о своих трудностях, мы должны подняться над ними и не позволять другим держать нас в своих тисках