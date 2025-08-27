$41.400.03
Мита Трампа вдарили по доходах Індії від російської нафти

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Запроваджені Дональдом Трампом 50-відсоткові мита на індійські товари можуть скоротити експорт Індії на 37 млрд доларів, нівелюючи мільярди доларів, заощаджені на російській нафті. Це рішення матиме довгострокові наслідки для економіки Індії та політичного становища прем'єр-міністра Моді.

Мита Трампа вдарили по доходах Індії від російської нафти

Доходи Індії від російської нафти зведено нанівець через мита, які запровадив президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Індія заощадила мільярди доларів. Це вдалося зробити через нарощування імпорту російської нафти за зниженими цінами.

Згідно з підрахунками аналітиків, Індія заощадила щонайменше 17 мільярдів доларів. За даними аналітичного центру Global Trade Research Initiative (GTRI), рішення Трампа запровадити додаткові 50-відсоткові мита на індійські товари може скоротити експорт більш ніж на 40%, або майже на 37 млрд доларів, лише за квітень-березень цього фінансового року.

Експерти вважають, що наслідки рішення американського лідера матимуть довгострокові наслідки, а також згубно позначаться на політичному становищі прем'єр-міністра країни Нарендри Моді, оскільки під загрозою опиняться тисячі робочих місць.

росія потрібна Індії через постачання військової техніки, дешевої нафти, геополітичну підтримку на континентальному просторі та політичну підтримку з делікатних питань. Це робить росію безцінним партнером

- пояснив засновник Делійської ради зі стратегічних та оборонних досліджень Хепімон Джейкоб.

Проте, як зазначив він, США все ще залишаються найважливішим стратегічним партнером Індії, попри розбіжності між Делі та Вашингтоном при Трампі.

Джерела в індійському уряді повідомили журналістам, що Нью-Делі хоче відновити відносини з Вашингтоном і відкритий для збільшення закупівель американських енергоносіїв, але не готовий повністю відмовитися від російської нафти.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп запровадив високі 50-відсоткові мита на товари з Індії через закупівлю країною російської нафти та зброї. Це змусило індійський уряд вжити екстрених заходів.

Як з'ясувалося, через рішення Трампа та удари по російських нафтопроводах експорт російської нафти різко скоротився - на 320 000 барелів на добу за тиждень.

Євген Устименко

