Авиационный регулятор Индии берет под надзор IndiGo после отмены более 3000 рейсов
Киев • УНН
Индийский авиационный регулятор, Главное управление гражданской авиации (DGCA), впервые предпринял беспрецедентные меры, развернув две команды непосредственно в корпоративном офисе крупнейшего авиаперевозчика страны IndiGo, чтобы осуществлять ежедневный мониторинг его деятельности после того, как на прошлой неделе компания отменила более 3000 рейсов и вызвала массовые перебои в воздушном сообщении, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Согласно письму, направленному в IndiGo, одна команда из двух человек будет изучать численность и использование экипажа авиакомпании, размер флота, маршруты, на которые влияет нехватка экипажа, и наличие резервного экипажа. В то же время вторая команда будет контролировать состояние отмены рейсов, своевременность выполнения рейсов, возврат средств и выдачу багажа пассажирам.
Этот шаг DGCA следует за "уведомлением о представлении", направленным в прошлую субботу генеральному директору IndiGo Питеру Элберсу с требованием объяснить причины проблем, а также за вторничным приказом о сокращении 10% авиамаршрутов перевозчика. Поскольку IndiGo владеет почти двумя третями местного рынка, отмена ее рейсов затормозила авиаперевозки по всей стране.
Высокий суд Дели, рассматривая это дело, в среду заявил, что IndiGo должна компенсировать деньги застрявшим пассажирам, хотя и не указал никакой суммы.
Начните выплачивать компенсации. Компенсацию не только за отмену рейсов, но и за страдания, причиненные пассажирам
