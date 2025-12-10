Авиационный регулятор Индии берет под надзор IndiGo после отмены более 3000 рейсов

$42.180.11
Эксклюзив
14:20 • 6046 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 12123 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 14037 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 15515 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 13726 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 23569 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 16961 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27473 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 42377 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41764 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
Популярные новости
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 23977 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 23423 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 13988 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto10 декабря, 09:17 • 16522 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 8436 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 7486 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 23572 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 38612 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 72629 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 53746 просмотра
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 4068 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 4984 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 5060 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 8458 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 23438 просмотра
Авиационный регулятор Индии берет под надзор IndiGo после отмены более 3000 рейсов

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Индийский регулятор авиации DGCA впервые развернул две команды в офисе IndiGo для ежедневного мониторинга после отмены более 3000 рейсов. Высокий суд Дели обязал IndiGo компенсировать пассажирам, пострадавшим от отмен.

Авиационный регулятор Индии берет под надзор IndiGo после отмены более 3000 рейсов

Индийский авиационный регулятор, Главное управление гражданской авиации (DGCA), впервые предпринял беспрецедентные меры, развернув две команды непосредственно в корпоративном офисе крупнейшего авиаперевозчика страны IndiGo, чтобы осуществлять ежедневный мониторинг его деятельности после того, как на прошлой неделе компания отменила более 3000 рейсов и вызвала массовые перебои в воздушном сообщении, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали 

Согласно письму, направленному в IndiGo, одна команда из двух человек будет изучать численность и использование экипажа авиакомпании, размер флота, маршруты, на которые влияет нехватка экипажа, и наличие резервного экипажа. В то же время вторая команда будет контролировать состояние отмены рейсов, своевременность выполнения рейсов, возврат средств и выдачу багажа пассажирам. 

Boeing увеличивает отрыв от Airbus благодаря рекордным заказам на 777X на фоне проблем конкурента09.12.25, 21:25 • 6640 просмотров

Этот шаг DGCA следует за "уведомлением о представлении", направленным в прошлую субботу генеральному директору IndiGo Питеру Элберсу с требованием объяснить причины проблем, а также за вторничным приказом о сокращении 10% авиамаршрутов перевозчика. Поскольку IndiGo владеет почти двумя третями местного рынка, отмена ее рейсов затормозила авиаперевозки по всей стране.

Высокий суд Дели, рассматривая это дело, в среду заявил, что IndiGo должна компенсировать деньги застрявшим пассажирам, хотя и не указал никакой суммы. 

Начните выплачивать компенсации. Компенсацию не только за отмену рейсов, но и за страдания, причиненные пассажирам 

– говорится в заключении суда.

Индийская авиакомпания IndiGo отменила более 70 рейсов из-за нехватки пилотов и сбоев03.12.25, 17:42 • 3562 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Airbus
Боинг
Bloomberg L.P.
Дели
Индия