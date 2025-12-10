Авіаційний регулятор Індії бере під нагляд IndiGo після скасування понад 3000 рейсів
Київ • УНН
Індійський регулятор авіації DGCA вперше розгорнув дві команди в офісі IndiGo для щоденного моніторингу після скасування понад 3000 рейсів. Високий суд Делі зобов'язав IndiGo компенсувати пасажирам, які постраждали від скасувань.
Індійський регулятор авіації, Генеральний директорат цивільної авіації (DGCA), вперше вдався до безпрецедентних заходів, розгорнувши дві команди безпосередньо в корпоративному офісі найбільшого авіаперевізника країни IndiGo, щоб здійснювати щоденний моніторинг його діяльності після того, як минулого тижня компанія скасувала понад 3000 рейсів і спричинила масові перебої в повітряному сполученні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Згідно з листом, надісланим до IndiGo, одна команда з двох осіб вивчатиме чисельність та використання екіпажу авіакомпанії, розмір флоту, маршрути, на які впливає нестача екіпажу, та наявність резервного екіпажу. Водночас друга команда контролюватиме стан скасування рейсів, своєчасність виконання рейсів, повернення коштів та видачу багажу пасажирам.
Boeing збільшує відрив від Airbus завдяки рекордним замовленням на 777X на тлі проблем конкурента09.12.25, 21:25 • 6640 переглядiв
Цей крок DGCA слідує за "повідомленням про виставу", надісланим минулої суботи генеральному директору IndiGo Пітеру Елберсу з вимогою пояснити причини проблем, а також за вівторковим наказом про скорочення 10% авіамаршрутів перевізника. Оскільки IndiGo володіє майже двома третинами місцевого ринку, скасування її рейсів загальмувало авіаперевезення у всій країні.
Високий суд Делі, розглядаючи цю справу, у середу заявив, що IndiGo повинна компенсувати гроші пасажирам, які застрягли, хоча і не вказав жодної суми.
Почніть виплачувати компенсації. Компенсацію не лише за скасування рейсів, а й за страждання, завдані пасажирам
Індійська авіакомпанія IndiGo скасувала понад 70 рейсів через нестачу пілотів та збої03.12.25, 17:42 • 3562 перегляди