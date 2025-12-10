Авіаційний регулятор Індії бере під нагляд IndiGo після скасування понад 3000 рейсів

$42.180.11
49.090.07
ukenru
14:44 • 1072 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 5956 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 12100 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 14015 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 18023 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 15506 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 13721 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 23558 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 08:28 • 16961 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 27471 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0м/с
90%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 23873 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 23298 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto10 грудня, 08:37 • 13878 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto10 грудня, 09:17 • 16410 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 8176 перегляди
Публікації
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 7442 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 18011 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 23551 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 38593 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 72610 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрюс Кубілюс
Кір Стармер
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Індія
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 4046 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 4968 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 5044 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 8412 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 23409 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
ChatGPT
Опалення

Авіаційний регулятор Індії бере під нагляд IndiGo після скасування понад 3000 рейсів

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Індійський регулятор авіації DGCA вперше розгорнув дві команди в офісі IndiGo для щоденного моніторингу після скасування понад 3000 рейсів. Високий суд Делі зобов'язав IndiGo компенсувати пасажирам, які постраждали від скасувань.

Авіаційний регулятор Індії бере під нагляд IndiGo після скасування понад 3000 рейсів

Індійський регулятор авіації, Генеральний директорат цивільної авіації (DGCA), вперше вдався до безпрецедентних заходів, розгорнувши дві команди безпосередньо в корпоративному офісі найбільшого авіаперевізника країни IndiGo, щоб здійснювати щоденний моніторинг його діяльності після того, як минулого тижня компанія скасувала понад 3000 рейсів і спричинила масові перебої в повітряному сполученні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

Згідно з листом, надісланим до IndiGo, одна команда з двох осіб вивчатиме чисельність та використання екіпажу авіакомпанії, розмір флоту, маршрути, на які впливає нестача екіпажу, та наявність резервного екіпажу. Водночас друга команда контролюватиме стан скасування рейсів, своєчасність виконання рейсів, повернення коштів та видачу багажу пасажирам. 

Boeing збільшує відрив від Airbus завдяки рекордним замовленням на 777X на тлі проблем конкурента09.12.25, 21:25 • 6640 переглядiв

Цей крок DGCA слідує за "повідомленням про виставу", надісланим минулої суботи генеральному директору IndiGo Пітеру Елберсу з вимогою пояснити причини проблем, а також за вівторковим наказом про скорочення 10% авіамаршрутів перевізника. Оскільки IndiGo володіє майже двома третинами місцевого ринку, скасування її рейсів загальмувало авіаперевезення у всій країні.

Високий суд Делі, розглядаючи цю справу, у середу заявив, що IndiGo повинна компенсувати гроші пасажирам, які застрягли, хоча і не вказав жодної суми. 

Почніть виплачувати компенсації. Компенсацію не лише за скасування рейсів, а й за страждання, завдані пасажирам 

– йдеться у висновку суду.

Індійська авіакомпанія IndiGo скасувала понад 70 рейсів через нестачу пілотів та збої03.12.25, 17:42 • 3562 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Airbus
Boeing
Bloomberg
Делі
Індія