Эксклюзив
15:15 • 1494 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 4130 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 9608 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
11:38 • 15068 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 18916 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 21953 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 28254 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 35834 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 29784 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 39645 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Индийская авиакомпания IndiGo отменила более 70 рейсов из-за нехватки пилотов и сбоев

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Крупнейшая авиакомпания Индии IndiGo отменила более 70 рейсов из ключевых городов из-за нехватки пилотов и технологических сбоев. Это связано с новыми правилами ограничения времени полетов и сбоем программного обеспечения самолетов Airbus.

Индийская авиакомпания IndiGo отменила более 70 рейсов из-за нехватки пилотов и сбоев

Крупнейшая авиакомпания Индии IndiGo отменила более 70 рейсов из ключевых городов страны из-за нехватки пилотов и технологических сбоев. Об этом со ссылкой на осведомленных собеседников пишет Bloomberg.

Детали

Нехватка экипажа кабины пилотов у перевозчика главным образом связана с новыми правилами, которые ограничивают время выполнения полетов. Они предусматривают больше времени отдыха для пилотов и уменьшают количество ночных посадок, которые им разрешены, сказали люди, не пожелавшие называть своих имен, обсуждая конфиденциальные вопросы. Электронное письмо, отправленное IndiGo относительно количества отмененных рейсов, не получило ответа.

Авиакомпания внесла "калиброванные коррективы" в свое расписание полетов на следующие 48 часов, чтобы помочь восстановить нормальную работу, говорится в заявлении в среду вечером.

Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов - Reuters03.10.25, 04:34 • 23634 просмотра

Операционные проблемы, включая незначительные технологические сбои, изменения в зимнем расписании, неблагоприятные погодные условия, перегрузку воздуха и "обновленные правила составления графиков экипажа, оказали негативное влияние на нашу деятельность", говорится в заявлении IndiGo.

Добавим

Согласно данным Министерства авиации Индии, авиакомпания столкнулась с задержками со вторника, когда она выполнила лишь 35% своих рейсов вовремя. По словам источников, одним из факторов мог быть сбой программного обеспечения некоторых самолетов Airbus SE.

Около 338 самолетов в Индии, 200 из которых принадлежат IndiGo, нуждались в экстренном исправлении программного обеспечения для самолетов Airbus A320, говорится в заявлении индийского регулятора авиации.

Антонина Туманова

