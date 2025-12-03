Индийская авиакомпания IndiGo отменила более 70 рейсов из-за нехватки пилотов и сбоев

Крупнейшая авиакомпания Индии IndiGo отменила более 70 рейсов из ключевых городов страны из-за нехватки пилотов и технологических сбоев. Об этом со ссылкой на осведомленных собеседников пишет Bloomberg.

Детали

Нехватка экипажа кабины пилотов у перевозчика главным образом связана с новыми правилами, которые ограничивают время выполнения полетов. Они предусматривают больше времени отдыха для пилотов и уменьшают количество ночных посадок, которые им разрешены, сказали люди, не пожелавшие называть своих имен, обсуждая конфиденциальные вопросы. Электронное письмо, отправленное IndiGo относительно количества отмененных рейсов, не получило ответа.

Авиакомпания внесла "калиброванные коррективы" в свое расписание полетов на следующие 48 часов, чтобы помочь восстановить нормальную работу, говорится в заявлении в среду вечером.

Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов - Reuters

Операционные проблемы, включая незначительные технологические сбои, изменения в зимнем расписании, неблагоприятные погодные условия, перегрузку воздуха и "обновленные правила составления графиков экипажа, оказали негативное влияние на нашу деятельность", говорится в заявлении IndiGo.

Добавим

Согласно данным Министерства авиации Индии, авиакомпания столкнулась с задержками со вторника, когда она выполнила лишь 35% своих рейсов вовремя. По словам источников, одним из факторов мог быть сбой программного обеспечения некоторых самолетов Airbus SE.

Около 338 самолетов в Индии, 200 из которых принадлежат IndiGo, нуждались в экстренном исправлении программного обеспечения для самолетов Airbus A320, говорится в заявлении индийского регулятора авиации.