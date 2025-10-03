$41.220.08
2 октября, 18:06
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 31139 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 30436 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 21713 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 23595 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 25885 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 29938 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 31174 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27549 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 53303 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
Аэропорт Мюнхена в Германии закрыли из-за неизвестных дронов в небе - Reuters

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Утром 3 октября руководство мюнхенского аэропорта остановило работу из-за появления беспилотников. Это привело к отмене 17 рейсов и срыву путешествий почти для 3000 пассажиров.

Аэропорт Мюнхена в Германии закрыли из-за неизвестных дронов в небе - Reuters

В пятницу, 3 октября утром руководство мюнхенского аэропорта в Германии сообщило, что из-за появления беспилотников в небе диспетчеры вынуждены были остановить работу. Это привело к отмене 17 рейсов и срыву путешествий почти для 3000 пассажиров, информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

По данным федеральной полиции, несколько очевидцев заметили беспилотники, пролетавшие непосредственно вблизи местного аэропорта. В результате инцидента отменили 17 рейсов.

Еще 15 прибывших рейсов перенаправили в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт

- говорится в заявлении аэропорта.

Отмечается, что полиция федерального и земельного уровней сейчас обследует окрестные районы, к поискам привлечены также вертолеты. Подробности происшествия уточняются.

Напомним

Последние недели страны НАТО сталкиваются с провокациями РФ: полеты истребителей и беспилотники над стратегическими объектами. Это элементы гибридной войны, направленной на дестабилизацию и раскол среди партнеров.

Первый сигнал был еще 9 сентября, когда волна российских беспилотников залетела в Польшу. 19 сентября три истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии и находились там более 12 минут. Это стало наиболее серьезным инцидентом в стране за более чем 20 лет.

Через несколько дней неизвестные дроны заставили закрыть главный аэропорт Дании, а также появились в небе над Осло. Подобные случаи наблюдались над другими объектами в Дании и Швеции, в частности военной авиабазой и архипелагом Карлскруна. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости МираПроисшествия
Государственная граница Украины
Reuters
НАТО
Вена
Осло
Штутгарт
Мюнхен
Франкфурт
Дания
Швеция
Германия
Эстония
Польша