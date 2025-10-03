Аэропорт Мюнхена в Германии закрыли из-за неизвестных дронов в небе - Reuters

В пятницу, 3 октября утром руководство мюнхенского аэропорта в Германии сообщило, что из-за появления беспилотников в небе диспетчеры вынуждены были остановить работу. Это привело к отмене 17 рейсов и срыву путешествий почти для 3000 пассажиров, информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

По данным федеральной полиции, несколько очевидцев заметили беспилотники, пролетавшие непосредственно вблизи местного аэропорта. В результате инцидента отменили 17 рейсов.

Еще 15 прибывших рейсов перенаправили в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт - говорится в заявлении аэропорта.

Отмечается, что полиция федерального и земельного уровней сейчас обследует окрестные районы, к поискам привлечены также вертолеты. Подробности происшествия уточняются.

Напомним

Последние недели страны НАТО сталкиваются с провокациями РФ: полеты истребителей и беспилотники над стратегическими объектами. Это элементы гибридной войны, направленной на дестабилизацию и раскол среди партнеров.

Первый сигнал был еще 9 сентября, когда волна российских беспилотников залетела в Польшу. 19 сентября три истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии и находились там более 12 минут. Это стало наиболее серьезным инцидентом в стране за более чем 20 лет.

Через несколько дней неизвестные дроны заставили закрыть главный аэропорт Дании, а также появились в небе над Осло. Подобные случаи наблюдались над другими объектами в Дании и Швеции, в частности военной авиабазой и архипелагом Карлскруна.

