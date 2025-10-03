Аеропорт Мюнхена у Німеччині закрили через невідомі дрони в небі - Reuters

У п’ятницю, 3 жовтня вранці керівництво мюнхенського аеропорту в Німеччині повідомило, що через появу безпілотників у небі диспетчери змушені були зупинити роботу. Це призвело до скасування 17 рейсів і зриву подорожей майже для 3000 пасажирів, інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters.

Деталі

За даними федеральної поліції, кілька очевидців помітили безпілотники, що пролітали безпосередньо поблизу місцевого аеропорту. Внаслідок інциденту скасували 17 рейсів.

Ще 15 прибулих рейсів перенаправили до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта - йдеться у заяві аеропорту.

Зазначається, що поліція федерального та земельного рівнів наразі обстежує навколишні райони, до пошуків залучені також гелікоптери. Подробиці події уточнюються.

Нагадаємо

Останні тижні країни НАТО стикаються з провокаціями рф: польоти винищувачів та безпілотники над стратегічними об’єктами. Це елементи гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію та розкол серед партнерів.

Перший сигнал був ще 9 вересня, коли хвиля російських безпілотників залетіла до Польщі. 19 вересня три винищувачі МіГ-31 вторглися у повітряний простір Естонії та перебували там понад 12 хвилин. Це стало найбільш серйозним інцидентом у країні за понад 20 років.

Через кілька днів невідомі дрони змусили закрити головний аеропорт Данії, а також з’явилися в небі над Осло. Подібні випадки спостерігалися над іншими об’єктами у Данії та Швеції, зокрема військовою авіабазою та архіпелагом Карлскруна.

