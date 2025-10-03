Гендиректор Ryanair закликав збивати дрони, що порушують роботу аеропортів ЄС

Гендиректор Ryanair Майкл О’Лірі розкритикував лідерів ЄС і закликав застосовувати заходи для знищення дронів, що порушують роботу європейських аеропортів. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Politico, передає УНН.

Деталі

Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі висловився щодо нездатності Євросоюзу захистити свої аеропорти від атак дронів. Він вважає, що потрібно негайно збивати безпілотники, які загрожують повітряному руху.

Чому ми не збиваємо ці дрони? Якщо російський військовий літак перелітає над повітряним простором НАТО, його перехоплюють. Чому ж інакше з дронами? - сказав О'Лірі в інтерв'ю Politico.

Він згадав останні інциденти: три тижні тому дрони паралізували польські аеропорти на чотири години, а минулого тижня через подібні випадки зупинялася робота данських аеропортів.

Це створює перебої, і ми закликаємо до дій - зауважив він.

Майкл О’Лірі також висловив сумнів щодо ідеї "Стіни дронів": "Я не думаю, що дронова стіна має якийсь ефект. Хіба ви думаєте, що росіяни не можуть запустити дрон з території Польщі?" - зазначив він.

Керівник Ryanair розкритикував лідерів ЄС: "Я не маю жодної віри в європейських лідерів, які сидять, п’ють чай і їдять печиво. Якщо ви навіть не можете захистити переліт над Францією, який шанс, що ви захистите нас від росії?"

Порушення повітряного простору ЄС безпілотниками

Останні тижні країни НАТО стикаються з провокаціями рф: польоти винищувачів та безпілотники над стратегічними об’єктами. Це елементи гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію та розкол серед партнерів.

Перший сигнал був ще 9 вересня, коли хвиля російських безпілотників залетіла до Польщі. 19 вересня три винищувачі МіГ-31 вторглися у повітряний простір Естонії та перебували там понад 12 хвилин. Це стало найбільш серйозним інцидентом у країні за понад 20 років.

Через кілька днів невідомі дрони змусили закрити головний аеропорт Данії, а також з’явилися в небі над Осло. Подібні випадки спостерігалися над іншими об’єктами у Данії та Швеції, зокрема військовою авіабазою та архіпелагом Карлскруна.

Нагадаємо

Раніше Президент Зеленський запропонував Польщі та партнерам створити спільний щит від повітряних загроз рф, посилаючись на досвід України. Він також зазначив, що росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів.

Загалом в основі проєкту "стіни дронів" лежить "багатошарова система захисту від дронів" під назвою Eirshield, платформа проти дронів, розроблена в рамках спільного партнерства естонської компанії DefSecIntel та латвійської Origin Robotics.

Система використовуватиме радари, камери, радіочастотні детектори, напрямок руху дрона та рівень його загрози, щоб вирішити, чи слід глушити або блокувати сигнал ворожого дрона, чи слід його вразити іншим дроном.

Спільний повітряний щит від російських загроз та реалізація PURL: про що говорили лідери України, Данії, Франції, Німеччини та Польщі