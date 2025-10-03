Гендиректор Ryanair закликав збивати дрони, що порушують роботу аеропортів ЄС

$41.220.08
48.370.07
ukenru
18:06 • 11714 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 27083 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 28225 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 19585 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 21828 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 25467 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 29650 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 30996 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27442 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 52591 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0.8м/с
93%
757мм
Популярнi новини
"Мадяр" оголосив про масштабне переформатування та збільшення Сил Безпілотних Систем ЗСУ2 жовтня, 13:03 • 17973 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 14443 перегляди
ЗСУ знищили укріплення та опорні пункти ворога на лівому березі Дніпра: кадриVideo2 жовтня, 13:57 • 5688 перегляди
Toyota RAV4 продовжує домінувати на ринку, але скоро її замінить нова гібридна модель2 жовтня, 15:03 • 4938 перегляди
За місяць будуть у Покровську, а за два окупують мало не весь Схід: Зеленський розкрив, яку "інформацію" путін давав Трампу2 жовтня, 16:14 • 4244 перегляди
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 26829 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 35425 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 36604 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 48206 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 52592 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Білл Клінтон
Метте Фредеріксен
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Франція
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 14475 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 57780 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 65771 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 47249 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 49692 перегляди
Актуальне
АК-74
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Forbes
E-6 Mercury

Гендиректор Ryanair закликав збивати дрони, що порушують роботу аеропортів ЄС

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Майкл О’Лірі, гендиректор Ryanair, розкритикував лідерів ЄС за нездатність захистити аеропорти від атак дронів, закликаючи до негайного збиття безпілотників. Він згадав інциденти в Польщі та Данії, де дрони паралізували повітряний рух.

Гендиректор Ryanair закликав збивати дрони, що порушують роботу аеропортів ЄС

Гендиректор Ryanair Майкл О’Лірі розкритикував лідерів ЄС і закликав застосовувати заходи для знищення дронів, що порушують роботу європейських аеропортів. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Politico, передає УНН.  

Деталі

Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі висловився щодо нездатності Євросоюзу захистити свої аеропорти від атак дронів. Він вважає, що потрібно негайно збивати безпілотники, які загрожують повітряному руху.

Чому ми не збиваємо ці дрони? Якщо російський військовий літак перелітає над повітряним простором НАТО, його перехоплюють. Чому ж інакше з дронами?

- сказав О'Лірі в інтерв'ю Politico.

Він згадав останні інциденти: три тижні тому дрони паралізували польські аеропорти на чотири години, а минулого тижня через подібні випадки зупинялася робота данських аеропортів.

Це створює перебої, і ми закликаємо до дій

- зауважив він.

Майкл О’Лірі також висловив сумнів щодо ідеї "Стіни дронів": "Я не думаю, що дронова стіна має якийсь ефект. Хіба ви думаєте, що росіяни не можуть запустити дрон з території Польщі?" - зазначив він.

Керівник Ryanair розкритикував лідерів ЄС: "Я не маю жодної віри в європейських лідерів, які сидять, п’ють чай і їдять печиво. Якщо ви навіть не можете захистити переліт над Францією, який шанс, що ви захистите нас від росії?"

Порушення повітряного простору ЄС безпілотниками

Останні тижні країни НАТО стикаються з провокаціями рф: польоти винищувачів та безпілотники над стратегічними об’єктами. Це елементи гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію та розкол серед партнерів.

Перший сигнал був ще 9 вересня, коли хвиля російських безпілотників залетіла до Польщі. 19 вересня три винищувачі МіГ-31 вторглися у повітряний простір Естонії та перебували там понад 12 хвилин. Це стало найбільш серйозним інцидентом у країні за понад 20 років.

Через кілька днів невідомі дрони змусили закрити головний аеропорт Данії, а також з’явилися в небі над Осло. Подібні випадки спостерігалися над іншими об’єктами у Данії та Швеції, зокрема військовою авіабазою та архіпелагом Карлскруна. 

Нагадаємо

Раніше Президент Зеленський запропонував Польщі та партнерам створити спільний щит від повітряних загроз рф, посилаючись на досвід України. Він також зазначив, що росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів.

Загалом в основі проєкту "стіни дронів" лежить "багатошарова система захисту від дронів" під назвою Eirshield, платформа проти дронів, розроблена в рамках спільного партнерства естонської компанії DefSecIntel та латвійської Origin Robotics.

Система використовуватиме радари, камери, радіочастотні детектори, напрямок руху дрона та рівень його загрози, щоб вирішити, чи слід глушити або блокувати сигнал ворожого дрона, чи слід його вразити іншим дроном.

Спільний повітряний щит від російських загроз та реалізація PURL: про що говорили лідери України, Данії, Франції, Німеччини та Польщі02.10.25, 19:39 • 2060 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ryanair
НАТО
Осло
Європейський Союз
Данія
Франція
Швеція
Володимир Зеленський
Естонія
Україна
Польща