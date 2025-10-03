$41.220.08
Гендиректор Ryanair призвал сбивать дроны, нарушающие работу аэропортов ЕС

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Майкл О’Лири, гендиректор Ryanair, раскритиковал лидеров ЕС за неспособность защитить аэропорты от атак дронов, призывая к немедленному сбитию беспилотников. Он упомянул инциденты в Польше и Дании, где дроны парализовали воздушное движение.

Гендиректор Ryanair призвал сбивать дроны, нарушающие работу аэропортов ЕС

Гендиректор Ryanair Майкл О’Лири раскритиковал лидеров ЕС и призвал применять меры для уничтожения дронов, нарушающих работу европейских аэропортов. Об этом он сказал в интервью изданию Politico, передает УНН.  

Детали

Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири высказался относительно неспособности Евросоюза защитить свои аэропорты от атак дронов. Он считает, что нужно немедленно сбивать беспилотники, которые угрожают воздушному движению.

Почему мы не сбиваем эти дроны? Если российский военный самолет перелетает над воздушным пространством НАТО, его перехватывают. Почему же иначе с дронами?

- сказал О'Лири в интервью Politico.

Он упомянул последние инциденты: три недели назад дроны парализовали польские аэропорты на четыре часа, а на прошлой неделе из-за подобных случаев останавливалась работа датских аэропортов.

Это создает перебои, и мы призываем к действиям

- заметил он.

Майкл О’Лири также выразил сомнение относительно идеи "Стены дронов": "Я не думаю, что дроновая стена имеет какой-то эффект. Разве вы думаете, что русские не могут запустить дрон с территории Польши?" - отметил он.

Руководитель Ryanair раскритиковал лидеров ЕС: "Я не имею никакой веры в европейских лидеров, которые сидят, пьют чай и едят печенье. Если вы даже не можете защитить перелет над Францией, какой шанс, что вы защитите нас от России?"

Нарушение воздушного пространства ЕС беспилотниками

Последние недели страны НАТО сталкиваются с провокациями РФ: полеты истребителей и беспилотники над стратегическими объектами. Это элементы гибридной войны, направленной на дестабилизацию и раскол среди партнеров.

Первый сигнал был еще 9 сентября, когда волна российских беспилотников залетела в Польшу. 19 сентября три истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии и находились там более 12 минут. Это стало наиболее серьезным инцидентом в стране за более чем 20 лет.

Через несколько дней неизвестные дроны заставили закрыть главный аэропорт Дании, а также появились в небе над Осло. Подобные случаи наблюдались над другими объектами в Дании и Швеции, в частности военной авиабазой и архипелагом Карлскруна. 

Напомним

Ранее Президент Зеленский предложил Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз РФ, ссылаясь на опыт Украины. Он также отметил, что Россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска дронов.

В целом в основе проекта "стены дронов" лежит "многослойная система защиты от дронов" под названием Eirshield, платформа против дронов, разработанная в рамках совместного партнерства эстонской компании DefSecIntel и латвийской Origin Robotics.

Система будет использовать радары, камеры, радиочастотные детекторы, направление движения дрона и уровень его угрозы, чтобы решить, следует ли глушить или блокировать сигнал вражеского дрона, или следует его поразить другим дроном.

Совместный воздушный щит от российских угроз и реализация PURL: о чем говорили лидеры Украины, Дании, Франции, Германии и Польши02.10.25, 19:39

Вита Зеленецкая

