Индия направила военных на учения "Запад" под руководством россии - The Times

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Индия направила 65 военнослужащих для участия в военных учениях «Запад» под руководством россии, отрабатывающих сценарии войны со странами НАТО. Маневры с участием 30 тысяч военных рф и беларуси включают запуски баллистических ракет и имитированные авиаудары.

Индия направила военных на учения "Запад" под руководством россии - The Times

Индия направила военных для участия в учениях под руководством россии, которые отрабатывают сценарии войны со странами НАТО. Это происходит на фоне постепенного ухудшения отношений между Дели и Вашингтоном. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Times.

Подробности

Как сообщает Министерство обороны Индии, в учениях принимают участие 65 военнослужащих, в том числе элементы Кумаонского полка. Они дислоцированы на полигоне Мулино, в 40 милях от Нижнего Новгорода, вдали от границ НАТО.

Дели заявило, что хочет "укрепить оборонное сотрудничество и способствовать товариществу между Индией и россией, тем самым укрепляя дух сотрудничества и взаимного доверия"

- отмечает издание.

Всего в маневрах "Запад" задействовано около 30 тысяч российских и белорусских военных. Они включают запуски баллистических ракет, имитированные авиаудары и другие боевые сценарии. Учения проходят на большой территории - от арктических баз и регионов вблизи москвы до западной границы Беларуси, рядом с Польшей и Литвой.

Напомним

Дели имеет длительную историю военного партнерства с москвой и остается одним из крупнейших покупателей российского оружия. Тем временем, США неоднократно призывали страны G7 ввести высокие пошлины на Индию и Китай из-за их постоянных закупок российской нефти.

Хотя, несмотря на сотрудничество Индии с рф, недавно президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с премьером Индии Нарендрой Моди. Лидеры обсудили результаты работы "Коалиции желающих", а также отметили, что разделяют решимость достичь справедливого и прочного мира в Украине.

Сам Моди также подчеркивал, что Индия готова донести сигнал о прекращении огня России и другим лидерам на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Вероника Марченко

