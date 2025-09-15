Індія направила військових на навчання "Захід" під керівництвом росії - The Times

Індія направила військових для участі у навчаннях під керівництвом росії, які відпрацьовують сценарії війни з країнами НАТО. Це відбувається на тлі поступового погіршення відносин між Делі та Вашингтоном. Про це пише УНН із посиланням на The Times.

Деталі

Як повідомляє Міністерство оборони Індії, у навчаннях беруть участь 65 військовослужбовців, зокрема елементи Кумаонського полку. Вони дислоковані на полігоні Муліно, що за 40 миль від Нижнього Новгорода, далеко від кордонів НАТО.

Делі заявило, що хоче "зміцнити оборонне співробітництво та сприяти товариству між Індією та росією, тим самим зміцнюючи дух співпраці та взаємної довіри" - зазначає видання.

Загалом у маневрах "Захід" задіяно близько 30 тисяч російських і білоруських військових. Вони включають запуски балістичних ракет, імітовані авіаудари та інші бойові сценарії. Навчання проходять на великій території - від арктичних баз і регіонів поблизу москви до західного кордону білорусі, поряд із Польщею та Литвою.

Нагадаємо

Делі має тривалу історію військового партнерства з москвою і залишається одним із найбільших покупців російської зброї. Тим часом, США неодноразово закликали країни G7 запровадити високі мита на Індію та Китай через їхні постійні закупівлі російської нафти.

Хоча, незважаючи на співпрацю Індії з рф, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон поговорив із прем'єром Індії Нарендрою Моді. Лідери обговорили результати роботи "Коаліції охочих", а також зауважили, що поділяють рішучість досягти справедливого та міцного миру в Україні.

Сам Моді також наголошував, що Індія готова донести сигнал про припинення вогню росії та іншим лідерам на саміті Шанхайської організації співробітництва.

ЄС розглядає санкції проти компаній в Індії та Китаї після вимог Трампа щодо російської нафти - Bloomberg