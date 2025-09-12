Боротьба з купівлею російської нафти: США закликають G7 ввести мита на Індію та Китай

З метою чинити тиск на Москву, зокрема у контексті питання "мирних" переговорів рф з Україною, Сполучені Штати закликатмуть країни G7 ввести високі мита на Індію та Китай, за постійні закупівлі останніми російської нафти. Про це повідомила у четвер газета Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з цими планами, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп має звернутися до країн G7 ("Великої сімки") та запропонувати їм запровадити високі митні тарифи на Китай та Індію, у якості "покарання" за постійні закупівлі цими країнами російської нафти. Обговорюється обсяг тарифів: він сягатиме від 50 до 100%.

Видання додає заяву речника Міністерства фінансів США.

Китайські та індійські покупки російської нафти фінансують військову машину Путіна та продовжують безглузде вбивство українського народу - заявив чиновник.

Додається також наступне:

"Раніше цього тижня ми чітко дали зрозуміти нашим союзникам по ЄС, що якщо вони серйозно налаштовані припинити війну у власному дворі, їм потрібно приєднатися до нас і запровадити суттєві тарифи", - вказується у заяві.

Адміністрація миру та процвітання президента Трампа готова, і наші партнери по G7 повинні долучитися до нас - ідеться у повідомленні.

Довідково

У серпні США підвищили тарифи на індійський імпорт до 50%. У квітні 2025 року у Вашингтоні вирішили різко підвищити митні тарифи на китайський імпорт. Втім вже у травні, після серйозної негативної реакції на ринку, їх було зменшено.

Доповнення

Серед чиновників ЄС поки що обережна реакція, - імовірно є побоювання щодо можливих заходів у відповідь. Крім того у ЄС також ведуть торговельні переговори з Індією.

Нагадаємо

Минулої доби стало відомо, що Дональд Трамп приєднався до переговорів між представниками США та Європейського союзу і у контексті "протидії" політиці кремля. Представник Вашингтону навіть "підняв" питання про можливість введення мит у розмірі від 50% до 100% для покупців російської нафти