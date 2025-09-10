$41.250.03
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 11263 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 10310 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 37228 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 76063 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 68766 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 77015 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 33749 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 57242 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 103017 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
"Плата" за купівлю російської нафти: Трамп запропонував ЄС ввести 100%-тарифи проти Індії та КНР - AFP та FT

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Дональд Трамп приєднався до переговорів США та ЄС, пропонуючи мита 50-100% для Китаю та Індії за купівлю російської нафти. Це має на меті посилити тиск на РФ та перекрити фінансування її військової машини.

"Плата" за купівлю російської нафти: Трамп запропонував ЄС ввести 100%-тарифи проти Індії та КНР - AFP та FT

Очільник Білого дому приєднався до переговорів між представниками США та Європейського союзу і у контексті "протидії" політиці кремля, навіть підняв питання про можливість введення мит у розмірі від 50% до 100% для покупців російської нафти, - Китаю та Індії.

Передає УНН із посиланням на AFP і FT.

Деталі

Агентство Франс Прес з посиланням на джерела повідомило, що в рамках посилення тиску на росію з метою домогтися припинення війни рф в Україні, Вашингтон висловлює пропозицію щодо 100% мит відносно Індії та Китаю.

До поточних переговорів між представниками США та Європейського союзу підключився президент Дональд Трамп та заявив, за словами чиновника, який не уповноважений публічно обговорювати ці деталі, про  "ведення мит у розмірі від 50% до 100% для таких покупців нафти, як КНР та Індія".

Пропозиція Трампа прозвучала на тлі розчарування в Білому домі складнощами укладення мирної угоди і все більш агресивними повітряними атаками Росії на Україну.

- пише FT.

Коментар посадовців з США

Джерелом грошей для російської військової машини є закупівлі нафти Китаєм та Індією. Якщо не з'ясувати джерело грошей, зупинити військову машину неможливо

- наголосив чиновник.

Зі слів одного з чиновників у США "готові діяти прямо зараз", але - тільки в тому випадку, якщо наші європейські партнери "підтримають".

Також Вашингтон готовий "відбити" будь-які мита, введені ЄС щодо Китаю та Індії, заявив інший чиновник з США.

Нагадаємо

Ігор Тележніков

