"Плата" за покупку российской нефти: Трамп предложил ЕС ввести 100%-тарифы против Индии и КНР - AFP и FT

Глава Белого дома присоединился к переговорам между представителями США и Европейского союза и в контексте "противодействия" политике кремля, даже поднял вопрос о возможности введения пошлин в размере от 50% до 100% для покупателей российской нефти, - Китая и Индии.

Передает УНН со ссылкой на AFP и FT.

Детали

Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что в рамках усиления давления на россию с целью добиться прекращения войны рф в Украине, Вашингтон высказывает предложение о 100% пошлинах в отношении Индии и Китая.

К текущим переговорам между представителями США и Европейского союза подключился президент Дональд Трамп и заявил, по словам чиновника, который не уполномочен публично обсуждать эти детали, о "введении пошлин в размере от 50% до 100% для таких покупателей нефти, как КНР и Индия".

Предложение Трампа прозвучало на фоне разочарования в Белом доме сложностями заключения мирного соглашения и все более агрессивными воздушными атаками России на Украину. - пишет FT.

Комментарий должностных лиц из США

Источником денег для российской военной машины являются закупки нефти Китаем и Индией. Если не выяснить источник денег, остановить военную машину невозможно - подчеркнул чиновник.

По словам одного из чиновников в США "готовы действовать прямо сейчас", но - только в том случае, если наши европейские партнеры "поддержат".

Также Вашингтон готов "отбить" любые пошлины, введенные ЕС в отношении Китая и Индии, заявил другой чиновник из США.

Напомним