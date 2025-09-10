"Плата" за покупку российской нефти: Трамп предложил ЕС ввести 100%-тарифы против Индии и КНР - AFP и FT
Киев • УНН
Дональд Трамп присоединился к переговорам США и ЕС, предлагая пошлины 50-100% для Китая и Индии за покупку российской нефти. Это должно усилить давление на РФ и перекрыть финансирование ее военной машины.
Глава Белого дома присоединился к переговорам между представителями США и Европейского союза и в контексте "противодействия" политике кремля, даже поднял вопрос о возможности введения пошлин в размере от 50% до 100% для покупателей российской нефти, - Китая и Индии.
Передает УНН со ссылкой на AFP и FT.
Детали
Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что в рамках усиления давления на россию с целью добиться прекращения войны рф в Украине, Вашингтон высказывает предложение о 100% пошлинах в отношении Индии и Китая.
К текущим переговорам между представителями США и Европейского союза подключился президент Дональд Трамп и заявил, по словам чиновника, который не уполномочен публично обсуждать эти детали, о "введении пошлин в размере от 50% до 100% для таких покупателей нефти, как КНР и Индия".
Предложение Трампа прозвучало на фоне разочарования в Белом доме сложностями заключения мирного соглашения и все более агрессивными воздушными атаками России на Украину.
Комментарий должностных лиц из США
Источником денег для российской военной машины являются закупки нефти Китаем и Индией. Если не выяснить источник денег, остановить военную машину невозможно
По словам одного из чиновников в США "готовы действовать прямо сейчас", но - только в том случае, если наши европейские партнеры "поддержат".
Также Вашингтон готов "отбить" любые пошлины, введенные ЕС в отношении Китая и Индии, заявил другой чиновник из США.