07:09 • 3974 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 9864 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 8562 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 36176 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 74323 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 68160 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 75926 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 33628 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 57158 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 102214 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Главная
Война в Украине
Экономика
Криминал и ЧП
Наши за границей
Киев
Киевская область
Технологии
Спорт
Лайфхаки
УНН Lite
Образование
Погода и окружающая среда
Финансы
Кулинар
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дональд Туск
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Шахед-136
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Кх-59
9К720 Искандер

"Плата" за покупку российской нефти: Трамп предложил ЕС ввести 100%-тарифы против Индии и КНР - AFP и FT

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Дональд Трамп присоединился к переговорам США и ЕС, предлагая пошлины 50-100% для Китая и Индии за покупку российской нефти. Это должно усилить давление на РФ и перекрыть финансирование ее военной машины.

"Плата" за покупку российской нефти: Трамп предложил ЕС ввести 100%-тарифы против Индии и КНР - AFP и FT

Глава Белого дома присоединился к переговорам между представителями США и Европейского союза и в контексте "противодействия" политике кремля, даже поднял вопрос о возможности введения пошлин в размере от 50% до 100% для покупателей российской нефти, - Китая и Индии.

Передает УНН со ссылкой на AFP и FT.

Детали

Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что в рамках усиления давления на россию с целью добиться прекращения войны рф в Украине, Вашингтон высказывает предложение о 100% пошлинах в отношении Индии и Китая.

К текущим переговорам между представителями США и Европейского союза подключился президент Дональд Трамп и заявил, по словам чиновника, который не уполномочен публично обсуждать эти детали, о  "введении пошлин в размере от 50% до 100% для таких покупателей нефти, как КНР и Индия".

Предложение Трампа прозвучало на фоне разочарования в Белом доме сложностями заключения мирного соглашения и все более агрессивными воздушными атаками России на Украину.

- пишет FT.

Комментарий должностных лиц из США

Источником денег для российской военной машины являются закупки нефти Китаем и Индией. Если не выяснить источник денег, остановить военную машину невозможно

- подчеркнул чиновник.

По словам одного из чиновников в США "готовы действовать прямо сейчас", но - только в том случае, если наши европейские партнеры "поддержат".

Также Вашингтон готов "отбить" любые пошлины, введенные ЕС в отношении Китая и Индии, заявил другой чиновник из США.

Напомним

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Индия
Европейский Союз
Китай
Соединённые Штаты
Украина