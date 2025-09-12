Борьба с покупкой российской нефти: США призывают G7 ввести пошлины на Индию и Китай
Киев • УНН
США призывают страны G7 ввести высокие пошлины на Индию и Китай из-за их постоянных закупок российской нефти. Цель – давление на Москву и прекращение финансирования военных действий РФ в Украине.
С целью оказания давления на Москву, в частности в контексте вопроса «мирных» переговоров РФ с Украиной, Соединенные Штаты призовут страны G7 ввести высокие пошлины на Индию и Китай за постоянные закупки последними российской нефти. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с этими планами, передает УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп должен обратиться к странам G7 («Большой семерки») и предложить им ввести высокие таможенные тарифы на Китай и Индию в качестве «наказания» за постоянные закупки этими странами российской нефти. Обсуждается объем тарифов: он будет достигать от 50 до 100%.
Издание добавляет заявление представителя Министерства финансов США.
Китайские и индийские покупки российской нефти финансируют военную машину Путина и продолжают бессмысленное убийство украинского народа
Добавляется также следующее:
«Ранее на этой неделе мы четко дали понять нашим союзникам по ЕС, что если они серьезно настроены прекратить войну в собственном дворе, им нужно присоединиться к нам и ввести существенные тарифы», - указывается в заявлении.
Администрация мира и процветания президента Трампа готова, и наши партнеры по G7 должны присоединиться к нам
Справка
В августе США повысили тарифы на индийский импорт до 50%. В апреле 2025 года в Вашингтоне решили резко повысить таможенные тарифы на китайский импорт. Впрочем, уже в мае, после серьезной негативной реакции на рынке, они были уменьшены.
Дополнение
Среди чиновников ЕС пока осторожная реакция, - вероятно, есть опасения относительно возможных ответных мер. Кроме того, в ЕС также ведут торговые переговоры с Индией.
Напомним
За прошедшие сутки стало известно, что Дональд Трамп присоединился к переговорам между представителями США и Европейского союза и в контексте «противодействия» политике Кремля. Представитель Вашингтона даже «поднял» вопрос о возможности введения пошлин в размере от 50% до 100% для покупателей российской нефти