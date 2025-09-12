Борьба с покупкой российской нефти: США призывают G7 ввести пошлины на Индию и Китай

С целью оказания давления на Москву, в частности в контексте вопроса «мирных» переговоров РФ с Украиной, Соединенные Штаты призовут страны G7 ввести высокие пошлины на Индию и Китай за постоянные закупки последними российской нефти. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с этими планами, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп должен обратиться к странам G7 («Большой семерки») и предложить им ввести высокие таможенные тарифы на Китай и Индию в качестве «наказания» за постоянные закупки этими странами российской нефти. Обсуждается объем тарифов: он будет достигать от 50 до 100%.

Издание добавляет заявление представителя Министерства финансов США.

Китайские и индийские покупки российской нефти финансируют военную машину Путина и продолжают бессмысленное убийство украинского народа - заявил чиновник.

Добавляется также следующее:

«Ранее на этой неделе мы четко дали понять нашим союзникам по ЕС, что если они серьезно настроены прекратить войну в собственном дворе, им нужно присоединиться к нам и ввести существенные тарифы», - указывается в заявлении.

Администрация мира и процветания президента Трампа готова, и наши партнеры по G7 должны присоединиться к нам - говорится в сообщении.

Справка

В августе США повысили тарифы на индийский импорт до 50%. В апреле 2025 года в Вашингтоне решили резко повысить таможенные тарифы на китайский импорт. Впрочем, уже в мае, после серьезной негативной реакции на рынке, они были уменьшены.

Дополнение

Среди чиновников ЕС пока осторожная реакция, - вероятно, есть опасения относительно возможных ответных мер. Кроме того, в ЕС также ведут торговые переговоры с Индией.

Напомним

За прошедшие сутки стало известно, что Дональд Трамп присоединился к переговорам между представителями США и Европейского союза и в контексте «противодействия» политике Кремля. Представитель Вашингтона даже «поднял» вопрос о возможности введения пошлин в размере от 50% до 100% для покупателей российской нефти