08:16 • 202 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 4150 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 30855 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 35063 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 49301 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 73931 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39160 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30467 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 49911 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 17661 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
Борьба с покупкой российской нефти: США призывают G7 ввести пошлины на Индию и Китай

Киев • УНН

 • 120 просмотра

США призывают страны G7 ввести высокие пошлины на Индию и Китай из-за их постоянных закупок российской нефти. Цель – давление на Москву и прекращение финансирования военных действий РФ в Украине.

Борьба с покупкой российской нефти: США призывают G7 ввести пошлины на Индию и Китай

С целью оказания давления на Москву, в частности в контексте вопроса «мирных» переговоров РФ с Украиной, Соединенные Штаты призовут страны G7 ввести высокие пошлины на Индию и Китай за постоянные закупки последними российской нефти. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с этими планами, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп должен обратиться к странам G7 («Большой семерки») и предложить им ввести высокие таможенные тарифы на Китай и Индию в качестве «наказания» за постоянные закупки этими странами российской нефти. Обсуждается объем тарифов: он будет достигать от 50 до 100%.

Издание добавляет заявление представителя Министерства финансов США.

Китайские и индийские покупки российской нефти финансируют военную машину Путина и продолжают бессмысленное убийство украинского народа

- заявил чиновник.

Добавляется также следующее:

«Ранее на этой неделе мы четко дали понять нашим союзникам по ЕС, что если они серьезно настроены прекратить войну в собственном дворе, им нужно присоединиться к нам и ввести существенные тарифы», - указывается в заявлении.

Администрация мира и процветания президента Трампа готова, и наши партнеры по G7 должны присоединиться к нам

- говорится в сообщении.

Справка

В августе США повысили тарифы на индийский импорт до 50%. В апреле 2025 года в Вашингтоне решили резко повысить таможенные тарифы на китайский импорт. Впрочем, уже в мае, после серьезной негативной реакции на рынке, они были уменьшены.

Дополнение

Среди чиновников ЕС пока осторожная реакция, - вероятно, есть опасения относительно возможных ответных мер. Кроме того, в ЕС также ведут торговые переговоры с Индией.

Напомним

За прошедшие сутки стало известно, что Дональд Трамп присоединился к переговорам между представителями США и Европейского союза и в контексте «противодействия» политике Кремля. Представитель Вашингтона даже «поднял» вопрос о возможности введения пошлин в размере от 50% до 100% для покупателей российской нефти

Игорь Тележников

