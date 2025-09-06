$41.350.00
Ексклюзив
22853 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Індія та Франція поділяють рішучість досягти міцного миру в Україні: Макрон і Моді обговорили результати роботи "Коаліції охочих"

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Індії Нарендра Моді обговорили результати роботи "Коаліції охочих". Лідери поділяють рішучість досягти справедливого та міцного миру в Україні.

Індія та Франція поділяють рішучість досягти міцного миру в Україні: Макрон і Моді обговорили результати роботи "Коаліції охочих"

Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із прем'єром Індії Нарендрою Моді. Лідери обговорили результати роботи "Коаліції охочих", а також зауважили - поділяють рішучість досягти справедливого та міцного миру в Україні, передає УНН.

... розмовляв з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Я представив йому результати роботи, яку ми виконали з президентом Зеленським та нашими партнерами з Коаліції охочих минулого четверга в Парижі 

- повідомив президент Франції.

За словами Макрона, "Індія та Франція поділяють однакову рішучість досягти справедливого та міцного миру в Україні".

Спираючись на нашу дружбу та наше стратегічне партнерство, ми продовжуватимемо рухатися вперед разом, щоб прокласти цей шлях до миру 

- резюмував президент Франції.

Урсула фон дер Ляєн закликає Індію до активнішої ролі у припиненні російської агресії проти України04.09.25, 17:41 • 4273 перегляди

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив підтримку мирного врегулювання війни в Україні під час розмови з Володимиром Зеленським. Лідери обговорили двостороннє партнерство та шляхи поглиблення співпраці.

Антоніна Туманова

