Індія та Франція поділяють рішучість досягти міцного миру в Україні: Макрон і Моді обговорили результати роботи "Коаліції охочих"

Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із прем'єром Індії Нарендрою Моді. Лідери обговорили результати роботи "Коаліції охочих", а також зауважили - поділяють рішучість досягти справедливого та міцного миру в Україні, передає УНН.

... розмовляв з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Я представив йому результати роботи, яку ми виконали з президентом Зеленським та нашими партнерами з Коаліції охочих минулого четверга в Парижі

За словами Макрона, "Індія та Франція поділяють однакову рішучість досягти справедливого та міцного миру в Україні".

Спираючись на нашу дружбу та наше стратегічне партнерство, ми продовжуватимемо рухатися вперед разом, щоб прокласти цей шлях до миру