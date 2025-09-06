Індія та Франція поділяють рішучість досягти міцного миру в Україні: Макрон і Моді обговорили результати роботи "Коаліції охочих"
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Індії Нарендра Моді обговорили результати роботи "Коаліції охочих". Лідери поділяють рішучість досягти справедливого та міцного миру в Україні.
Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із прем'єром Індії Нарендрою Моді. Лідери обговорили результати роботи "Коаліції охочих", а також зауважили - поділяють рішучість досягти справедливого та міцного миру в Україні, передає УНН.
... розмовляв з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Я представив йому результати роботи, яку ми виконали з президентом Зеленським та нашими партнерами з Коаліції охочих минулого четверга в Парижі
За словами Макрона, "Індія та Франція поділяють однакову рішучість досягти справедливого та міцного миру в Україні".
Спираючись на нашу дружбу та наше стратегічне партнерство, ми продовжуватимемо рухатися вперед разом, щоб прокласти цей шлях до миру
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив підтримку мирного врегулювання війни в Україні під час розмови з Володимиром Зеленським. Лідери обговорили двостороннє партнерство та шляхи поглиблення співпраці.