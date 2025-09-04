Урсула фон дер Ляєн закликає Індію до активнішої ролі у припиненні російської агресії проти України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді російсько-українську війну. ЄС очікує від Делі активнішої ролі в зупиненні агресії та прокладанні шляху до миру.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, у центрі якої була тема російсько-української війни та пошук шляхів до миру. Про це вона повідомила у соцмережі Х 4 вересня, пише УНН.
За словами фон дер Ляєн, ЄС високо цінує контакти Індії з президентом Володимиром Зеленським та розраховує на активнішу роль Делі у зупиненні російської агресії.
Ми щиро вітаємо продовження співпраці Індії з президентом Зеленським. Індія відіграє важливу роль у припиненні агресивної війни з росією та прокладанні шляху до миру
Очільниця Єврокомісії підкреслила, що війна росії проти України має глобальні наслідки для безпеки та світової економіки.
Крім теми миру, сторони обговорили перспективи стратегічного партнерства між ЄС та Індією. Фон дер Ляєн зазначила, що на майбутньому саміті ЄС–Індія у 2026 році планують узгодити спільну стратегічну програму, а також завершити переговори щодо Угоди про вільну торгівлю до кінця цього року.
