Урсула фон дер Ляєн закликає Індію до активнішої ролі у припиненні російської агресії проти України

14:39 • 288 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 3070 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
10:04 • 12736 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:49 • 18870 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 19504 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 18194 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 37564 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 39643 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42182 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37809 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
31 серпня, 02:29 • 280234 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
31 серпня, 18:14 • 273660 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
31 серпня, 19:40 • 271305 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
1 вересня, 04:35 • 264270 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні
3 вересня, 23:48 • 28157 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 19115 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 17184 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 37564 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 36404 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 74618 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Париж
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"10:35 • 8432 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 19115 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 10849 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 16763 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 18845 перегляди
Фейкові новини
Bild
Facebook
Шахед-136
Дія (сервіс)

Урсула фон дер Ляєн закликає Індію до активнішої ролі у припиненні російської агресії проти України

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді російсько-українську війну. ЄС очікує від Делі активнішої ролі в зупиненні агресії та прокладанні шляху до миру.

Урсула фон дер Ляєн закликає Індію до активнішої ролі у припиненні російської агресії проти України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, у центрі якої була тема російсько-української війни та пошук шляхів до миру. Про це вона повідомила у соцмережі Х 4 вересня, пише УНН.

Деталі

За словами фон дер Ляєн, ЄС високо цінує контакти Індії з президентом Володимиром Зеленським та розраховує на активнішу роль Делі у зупиненні російської агресії.

Ми щиро вітаємо продовження співпраці Індії з президентом Зеленським. Індія відіграє важливу роль у припиненні агресивної війни з росією та прокладанні шляху до миру 

– наголосила вона.

Очільниця Єврокомісії підкреслила, що війна росії проти України має глобальні наслідки для безпеки та світової економіки.

"Завжди приємно зустрічатися з путіним": премʼєр Індії обговорив партнерство з російським диктатором 01.09.25, 06:39 • 6098 переглядiв

Крім теми миру, сторони обговорили перспективи стратегічного партнерства між ЄС та Індією. Фон дер Ляєн зазначила, що на майбутньому саміті ЄС–Індія у 2026 році планують узгодити спільну стратегічну програму, а також завершити переговори щодо Угоди про вільну торгівлю до кінця цього року.

Прем'єр Індії підтвердив підтримку мирного врегулювання в Україні під час телефонної розмови із Зеленським - Reuters30.08.25, 22:09 • 5463 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Делі
Індія
Нарендра Моді
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн