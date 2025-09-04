Урсула фон дер Ляйен призывает Индию к более активной роли в прекращении российской агрессии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в центре которого была тема российско-украинской войны и поиск путей к миру. Об этом она сообщила в соцсети Х 4 сентября, пишет УНН.

По словам фон дер Ляйен, ЕС высоко ценит контакты Индии с президентом Владимиром Зеленским и рассчитывает на более активную роль Дели в остановке российской агрессии.

Мы искренне приветствуем продолжение сотрудничества Индии с президентом Зеленским. Индия играет важную роль в прекращении агрессивной войны с россией и прокладывании пути к миру