Урсула фон дер Ляйен призывает Индию к более активной роли в прекращении российской агрессии
Киев • УНН
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российско-украинскую войну. ЕС ожидает от Дели более активной роли в остановке агрессии и прокладывании пути к миру.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в центре которого была тема российско-украинской войны и поиск путей к миру. Об этом она сообщила в соцсети Х 4 сентября, пишет УНН.
Детали
По словам фон дер Ляйен, ЕС высоко ценит контакты Индии с президентом Владимиром Зеленским и рассчитывает на более активную роль Дели в остановке российской агрессии.
Мы искренне приветствуем продолжение сотрудничества Индии с президентом Зеленским. Индия играет важную роль в прекращении агрессивной войны с россией и прокладывании пути к миру
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что война россии против Украины имеет глобальные последствия для безопасности и мировой экономики.
Помимо темы мира, стороны обсудили перспективы стратегического партнерства между ЕС и Индией. Фон дер Ляйен отметила, что на предстоящем саммите ЕС–Индия в 2026 году планируется согласовать совместную стратегическую программу, а также завершить переговоры по Соглашению о свободной торговле до конца этого года.
