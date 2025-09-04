Урсула фон дер Ляйен призывает Индию к более активной роли в прекращении российской агрессии

$41.370.01
48.200.03
ukenru
14:39 • 136 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 2754 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
10:04 • 12569 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:49 • 18760 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 19397 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 18137 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 37464 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 39628 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 42164 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37804 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.4м/с
40%
752мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 280234 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 273660 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 271305 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 264270 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 28158 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 18987 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 17099 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 37467 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 36341 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 74556 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Париж
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"10:35 • 8362 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 18987 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 10818 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 16733 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 18816 просмотра
Актуальное
Ми-8
Фейковые новости
Бильд
Facebook
Шахед-136

Урсула фон дер Ляйен призывает Индию к более активной роли в прекращении российской агрессии

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российско-украинскую войну. ЕС ожидает от Дели более активной роли в остановке агрессии и прокладывании пути к миру.

Урсула фон дер Ляйен призывает Индию к более активной роли в прекращении российской агрессии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в центре которого была тема российско-украинской войны и поиск путей к миру. Об этом она сообщила в соцсети Х 4 сентября, пишет УНН.

Детали

По словам фон дер Ляйен, ЕС высоко ценит контакты Индии с президентом Владимиром Зеленским и рассчитывает на более активную роль Дели в остановке российской агрессии.

Мы искренне приветствуем продолжение сотрудничества Индии с президентом Зеленским. Индия играет важную роль в прекращении агрессивной войны с россией и прокладывании пути к миру 

– подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что война россии против Украины имеет глобальные последствия для безопасности и мировой экономики.

«Всегда приятно встречаться с путиным»: премьер Индии обсудил партнерство с российским диктатором01.09.25, 06:39 • 6098 просмотров

Помимо темы мира, стороны обсудили перспективы стратегического партнерства между ЕС и Индией. Фон дер Ляйен отметила, что на предстоящем саммите ЕС–Индия в 2026 году планируется согласовать совместную стратегическую программу, а также завершить переговоры по Соглашению о свободной торговле до конца этого года.

Премьер Индии подтвердил поддержку мирного урегулирования в Украине во время телефонного разговора с Зеленским - Reuters30.08.25, 22:09 • 5463 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Дели
Индия
Нарендра Моди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен