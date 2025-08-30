Премьер-министр Индии подтвердил поддержку мирного урегулирования в Украине во время телефонного разговора с Зеленским - Reuters
Киев • УНН
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил поддержку мирного урегулирования войны в Украине во время разговора с Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили двустороннее партнерство и пути углубления сотрудничества.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку усилий, направленных на мирное урегулирование войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Как отмечают в издании, стороны обсудили последние события вокруг Украины, а также перспективы развития двустороннего партнерства.
Лидеры также проанализировали прогресс в двустороннем партнерстве между Индией и Украиной и обсудили пути дальнейшего углубления сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес
Моди подчеркнул важность восстановления мира как можно скорее, тогда как Зеленский выразил надежду, что его призыв к прекращению огня будет услышан на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который стартует 31 августа в Китае. В то же время в заявлении офиса Моди не упоминается призыв Киева к прекращению огня.
Напомним
В своем вечернем обращении Зеленский заявил, что Индия готова донести сигнал о прекращении огня России и другим лидерам на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
