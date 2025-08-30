Премьер-министр Индии подтвердил поддержку мирного урегулирования в Украине во время телефонного разговора с Зеленским - Reuters

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
16:05 • 7542 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
13:59 • 22213 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 49320 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 64485 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 83718 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 231747 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 100871 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 81342 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 96690 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 302455 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
40%
747мм
Популярные новости
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия30 августа, 09:59 • 51981 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 72823 просмотра
Гибель 10-летнего Вани Гончарука в футбольном лагере: дело под личным контролем Генпрокурора30 августа, 11:39 • 6812 просмотра
Убийство бывшего председателя ВР Парубия: стрелок произвел 4 выстрела в грудь30 августа, 12:27 • 7904 просмотра
Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники13:31 • 12495 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 73164 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 206166 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 210618 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 302452 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 253004 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Майдан Незалежности
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 98489 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 231275 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 255040 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 252547 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 233256 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Премьер-министр Индии подтвердил поддержку мирного урегулирования в Украине во время телефонного разговора с Зеленским - Reuters

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил поддержку мирного урегулирования войны в Украине во время разговора с Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили двустороннее партнерство и пути углубления сотрудничества.

Премьер-министр Индии подтвердил поддержку мирного урегулирования в Украине во время телефонного разговора с Зеленским - Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку усилий, направленных на мирное урегулирование войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Как отмечают в издании, стороны обсудили последние события вокруг Украины, а также перспективы развития двустороннего партнерства.

Лидеры также проанализировали прогресс в двустороннем партнерстве между Индией и Украиной и обсудили пути дальнейшего углубления сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес

- говорится в заявлении офиса Моди.

Моди подчеркнул важность восстановления мира как можно скорее, тогда как Зеленский выразил надежду, что его призыв к прекращению огня будет услышан на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который стартует 31 августа в Китае. В то же время в заявлении офиса Моди не упоминается призыв Киева к прекращению огня. 

Напомним

В своем вечернем обращении Зеленский заявил, что Индия готова донести сигнал о прекращении огня России и другим лидерам на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Возможно, мы что-то сделаем: Трамп о гарантиях безопасности для Украины30.08.25, 20:24 • 2004 просмотра

Вероника Марченко

ПолитикаНовости Мира
Reuters
Индия
Нарендра Моди
Китай
Владимир Зеленский
Украина