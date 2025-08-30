Возможно, мы что-то сделаем: Трамп о гарантиях безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп подтвердил свою позицию, что не будет отправлять американские войска в Украину, но выступил за гарантии безопасности для Киева. Об этом сообщает Daily Caller, пишет УНН.

На вопрос, рассматривают ли США возможность отправки американских солдат, Дональд Трамп ответил отрицательно. В то же время он сказал, что готов помочь с гарантиями, даже если это потребует воздушной поддержки.

Возможно, мы что-то сделаем. Смотрите, я хотел бы, чтобы этот вопрос решился. Это не наши солдаты, но каждую неделю погибает от 5 до 7 тысяч человек, в основном молодых. Если я смогу это остановить, и при этом время от времени будет летать наш самолет, то, в основном, этим будут заниматься европейцы, но мы… мы бы им помогли. Они, знаете, в определенной степени в этом нуждаются, и мы помогли бы, если бы удалось чего-то достичь