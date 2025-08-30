Возможно, мы что-то сделаем: Трамп о гарантиях безопасности для Украины

$41.260.00
Эксклюзив
16:05 • 3788 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
13:59 • 15322 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06 • 34087 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 49113 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 68352 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 201312 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 93329 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 77270 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 95005 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 286800 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районахPhoto30 августа, 08:35
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-1630 августа, 09:00
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия30 августа, 09:59
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03
Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники13:31
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 238653 просмотра
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Украина
Львов
Майдан Незалежности
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12
Возможно, мы что-то сделаем: Трамп о гарантиях безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США не будут отправлять войска в Украину, но готовы предоставить гарантии безопасности, включая воздушную поддержку.

Возможно, мы что-то сделаем: Трамп о гарантиях безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп подтвердил свою позицию, что не будет отправлять американские войска в Украину, но выступил за гарантии безопасности для Киева. Об этом сообщает Daily Caller, пишет УНН.

Детали

На вопрос, рассматривают ли США возможность отправки американских солдат, Дональд Трамп ответил отрицательно. В то же время он сказал, что готов помочь с гарантиями, даже если это потребует воздушной поддержки.

Возможно, мы что-то сделаем. Смотрите, я хотел бы, чтобы этот вопрос решился. Это не наши солдаты, но каждую неделю погибает от 5 до 7 тысяч человек, в основном молодых. Если я смогу это остановить, и при этом время от времени будет летать наш самолет, то, в основном, этим будут заниматься европейцы, но мы… мы бы им помогли. Они, знаете, в определенной степени в этом нуждаются, и мы помогли бы, если бы удалось чего-то достичь

- заявил президент США.

Также в интервью американский президент отметил, что хотя двусторонней встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным может не быть, трехсторонние переговоры, с участием самого Дональда Трампа, должны состояться.

Напомним

Дональд Трамп считает маловероятной встречу Путина и Зеленского. Он сравнил ситуацию с детьми на площадке, которые сначала дерутся, а потом радуются остановке.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Киев