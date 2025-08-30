$41.260.00
Ексклюзив
16:05 • 2674 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
13:59 • 13143 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
13:06 • 28382 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
11:04 • 43327 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 62533 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 189169 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 90386 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 75716 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 94389 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 280770 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Трамп поставив під сумнів зустріч путіна та Зеленського - Daily Caller

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Дональд Трамп вважає малоймовірною зустріч путіна та Зеленського. Він порівняв ситуацію з дітьми на майданчику, які спершу б'ються, а потім радіють зупинці.

Трамп поставив під сумнів зустріч путіна та Зеленського - Daily Caller

Президент Дональд Трамп заявив, що зустріч російського диктатора володимира путіна та Володимира Зеленського здається йому малоймовірною, передає УНН.

Деталі

Дональд Трамп у п'ятницю заявив виданню Daily Caller, що зустріч путіна та Зеленського видається малоймовірною.

На запитання, чи все ж відбудеться тристороння зустріч, Трамп відповів: "Але, знаєте, іноді люди не готові до цього. Я кажу, я використовую аналогію. Я використовував її кілька разів. У вас є дитина, і є ще одна дитина на майданчику, на дитячому майданчику, і вони ненавидять одне одного, і вони починають гойдатися, гойдатися і гойдатися, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так. Іноді їм доводиться трохи поборотися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло".

Потрібне велике бажання США й путін буде за столом перемовин - Зеленський29.08.25, 18:29 • 1602 перегляди

Доповнення

Зеленський повідомляв, що в росії можуть пропонувати новий рівень перемовин для затягування зустрічі на рівні лідерів, адже в кремлі хочуть відтермінувати можливі санкції від США.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки