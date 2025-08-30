Трамп поставив під сумнів зустріч путіна та Зеленського - Daily Caller
Київ • УНН
Дональд Трамп вважає малоймовірною зустріч путіна та Зеленського. Він порівняв ситуацію з дітьми на майданчику, які спершу б'ються, а потім радіють зупинці.
Президент Дональд Трамп заявив, що зустріч російського диктатора володимира путіна та Володимира Зеленського здається йому малоймовірною, передає УНН.
Деталі
Дональд Трамп у п'ятницю заявив виданню Daily Caller, що зустріч путіна та Зеленського видається малоймовірною.
На запитання, чи все ж відбудеться тристороння зустріч, Трамп відповів: "Але, знаєте, іноді люди не готові до цього. Я кажу, я використовую аналогію. Я використовував її кілька разів. У вас є дитина, і є ще одна дитина на майданчику, на дитячому майданчику, і вони ненавидять одне одного, і вони починають гойдатися, гойдатися і гойдатися, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так. Іноді їм доводиться трохи поборотися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло".
Доповнення
Зеленський повідомляв, що в росії можуть пропонувати новий рівень перемовин для затягування зустрічі на рівні лідерів, адже в кремлі хочуть відтермінувати можливі санкції від США.