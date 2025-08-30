Трамп поставил под сомнение встречу путина и Зеленского - Daily Caller
Киев • УНН
Дональд Трамп считает маловероятной встречу путина и Зеленского. Он сравнил ситуацию с детьми на площадке, которые сначала дерутся, а потом радуются остановке.
Президент Дональд Трамп заявил, что встреча российского диктатора владимира путина и Владимира Зеленского кажется ему маловероятной, передает УНН.
Подробности
Дональд Трамп в пятницу заявил изданию Daily Caller, что встреча путина и Зеленского кажется маловероятной.
На вопрос, состоится ли все же трехсторонняя встреча, Трамп ответил: "Но, знаете, иногда люди не готовы к этому. Я говорю, я использую аналогию. Я использовал ее несколько раз. У вас есть ребенок, и есть еще один ребенок на площадке, на детской площадке, и они ненавидят друг друга, и они начинают качаться, качаться и качаться, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они очень рады остановиться. Вы понимаете это? Это почти так. Иногда им приходится немного побороться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться. Но это продолжается уже давно. Много людей погибло".
Дополнение
Зеленский сообщал, что в России могут предлагать новый уровень переговоров для затягивания встречи на уровне лидеров, ведь в Кремле хотят отсрочить возможные санкции от США.