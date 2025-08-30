$41.260.00
Эксклюзив
16:05 • 2600 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
13:59 • 13021 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06 • 28104 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
11:04 • 43057 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 62257 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 188611 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 90244 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 75644 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 94349 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 280478 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Трамп поставил под сомнение встречу путина и Зеленского - Daily Caller

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Дональд Трамп считает маловероятной встречу путина и Зеленского. Он сравнил ситуацию с детьми на площадке, которые сначала дерутся, а потом радуются остановке.

Трамп поставил под сомнение встречу путина и Зеленского - Daily Caller

Президент Дональд Трамп заявил, что встреча российского диктатора владимира путина и Владимира Зеленского кажется ему маловероятной, передает УНН.

Подробности

Дональд Трамп в пятницу заявил изданию Daily Caller, что встреча путина и Зеленского кажется маловероятной.

На вопрос, состоится ли все же трехсторонняя встреча, Трамп ответил: "Но, знаете, иногда люди не готовы к этому. Я говорю, я использую аналогию. Я использовал ее несколько раз. У вас есть ребенок, и есть еще один ребенок на площадке, на детской площадке, и они ненавидят друг друга, и они начинают качаться, качаться и качаться, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они очень рады остановиться. Вы понимаете это? Это почти так. Иногда им приходится немного побороться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться. Но это продолжается уже давно. Много людей погибло".

Дополнение

Зеленский сообщал, что в России могут предлагать новый уровень переговоров для затягивания встречи на уровне лидеров, ведь в Кремле хотят отсрочить возможные санкции от США.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты