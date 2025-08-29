рф може пропонувати новий рівень перемовин для затягування зустрічі лідерів - Зеленський

В росії можуть пропонувати новий рівень перемовин для затягування зустрічі на рівні лідерів, адже в кремлі хочуть відтермінувати можливі санкції від США. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Щодо Стамбула. лавров-Єрмак, або Сибіга-Єрмак-, або Умєров- мєдінський, я великої різниці не бачу з російського боку, тому що вони в принципі діють в одному політичному коридорі. Вони можуть пропонувати новий рівень. Для чого? Ми бачили ці сигнали. Я вважаю, що це штучне відтермінування зустрічі лідерів, тому що вони хочуть показати США, що вони конструктивні. Вони ( росіяни – ред.) не конструктивні. Тому вони хочуть знайти формати відтермінування введення санкцій, американського кіпішу, тому що американці погано ставляться, коли бачать, що з ними граються й не в чесну гру