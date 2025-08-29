рф може пропонувати новий рівень перемовин для затягування зустрічі лідерів - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що росія може пропонувати новий рівень переговорів, щоб відтермінувати зустріч лідерів. Це робиться для того, щоб відкласти можливі санкції від США.
Щодо Стамбула. лавров-Єрмак, або Сибіга-Єрмак-, або Умєров- мєдінський, я великої різниці не бачу з російського боку, тому що вони в принципі діють в одному політичному коридорі. Вони можуть пропонувати новий рівень. Для чого? Ми бачили ці сигнали. Я вважаю, що це штучне відтермінування зустрічі лідерів, тому що вони хочуть показати США, що вони конструктивні. Вони ( росіяни – ред.) не конструктивні. Тому вони хочуть знайти формати відтермінування введення санкцій, американського кіпішу, тому що американці погано ставляться, коли бачать, що з ними граються й не в чесну гру
За його словами, росіяни розуміють, що відтермінуванням може також вплинути на американську сторону.
Америка може дати більше зброї (Україні – ред.). Це може бути заява, а може бути реальна дія. Тому росіяни будуть робити все, щоб не зустрічатися. На мій погляд, вони дещо отримали, тому що була зустріч з США. Сьогодні є те, що запропонував Трамп – спочатку двосторонню, а потім тристоронню. Але ми підтримуємо той, чи інший формат
Доповнення
кремль прокоментував припущення канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, що зустріч глави кремля володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського може не відбутися, запевнивши, що можливість зустрічі "не виключена", знову повторивши "але" у вигляді умови для таких переговорів.