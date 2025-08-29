$41.260.06
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 8262 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
08:48 • 13280 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 30375 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 28931 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 44093 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 66468 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 62570 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 147359 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 72543 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
рф може пропонувати новий рівень перемовин для затягування зустрічі лідерів - Зеленський

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія може пропонувати новий рівень переговорів, щоб відтермінувати зустріч лідерів. Це робиться для того, щоб відкласти можливі санкції від США.

рф може пропонувати новий рівень перемовин для затягування зустрічі лідерів - Зеленський

В росії можуть пропонувати новий рівень перемовин для затягування зустрічі на рівні лідерів, адже в кремлі хочуть відтермінувати можливі санкції від США. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Щодо Стамбула. лавров-Єрмак, або Сибіга-Єрмак-, або Умєров- мєдінський, я великої різниці не бачу з російського боку, тому що вони в принципі діють в одному політичному коридорі. Вони можуть пропонувати новий рівень. Для чого? Ми бачили ці сигнали. Я вважаю, що це штучне відтермінування зустрічі лідерів, тому що вони хочуть показати США, що вони конструктивні. Вони ( росіяни – ред.) не конструктивні. Тому вони хочуть знайти формати відтермінування введення санкцій, американського кіпішу, тому що американці погано ставляться, коли бачать, що з ними граються й не в чесну гру

- сказав Зеленський.

За його словами, росіяни розуміють, що відтермінуванням може також вплинути на американську сторону.

Америка може дати більше зброї (Україні – ред.). Це може бути заява, а може бути реальна дія. Тому росіяни будуть робити все, щоб не зустрічатися. На мій погляд, вони дещо отримали, тому що була зустріч з США. Сьогодні є те, що запропонував Трамп – спочатку двосторонню, а потім тристоронню. Але ми підтримуємо той, чи інший формат

- зазначив Зеленський.

Мерц вважає, що зустрічі Зеленського і путіна не відбудеться28.08.25, 21:03 • 10077 переглядiв

Доповнення

кремль прокоментував припущення канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, що зустріч глави кремля володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського може не відбутися, запевнивши, що можливість зустрічі "не виключена", знову повторивши "але" у вигляді умови для таких переговорів.

Анна Мурашко

