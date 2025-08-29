рф может предлагать новый уровень переговоров для затягивания встречи лидеров - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что россия может предлагать новый уровень переговоров, чтобы отсрочить встречу лидеров. Это делается для того, чтобы отложить возможные санкции от США.
Что касается Стамбула. лавров-Ермак, или Сибига-Ермак, или Умеров-Мединский, я большой разницы не вижу с российской стороны, потому что они в принципе действуют в одном политическом коридоре. Они могут предлагать новый уровень. Для чего? Мы видели эти сигналы. Я считаю, что это искусственное откладывание встречи лидеров, потому что они хотят показать США, что они конструктивны. Они (россияне – ред.) не конструктивны. Поэтому они хотят найти форматы отсрочки введения санкций, американского кипиша, потому что американцы плохо относятся, когда видят, что с ними играют и не в честную игру
По его словам, россияне понимают, что отсрочка может также повлиять на американскую сторону.
Америка может дать больше оружия (Украине – ред.). Это может быть заявление, а может быть реальное действие. Поэтому россияне будут делать все, чтобы не встречаться. На мой взгляд, они кое-что получили, потому что была встреча с США. Сегодня есть то, что предложил Трамп – сначала двустороннюю, а потом трехстороннюю. Но мы поддерживаем тот или иной формат
Дополнение
Кремль прокомментировал предположение канцлера Германии Фридриха Мерца, что встреча главы кремля владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского может не состояться, заверив, что возможность встречи "не исключена", снова повторив "но" в виде условия для таких переговоров.