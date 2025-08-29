$41.260.06
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
рф может предлагать новый уровень переговоров для затягивания встречи лидеров - Зеленский

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что россия может предлагать новый уровень переговоров, чтобы отсрочить встречу лидеров. Это делается для того, чтобы отложить возможные санкции от США.

рф может предлагать новый уровень переговоров для затягивания встречи лидеров - Зеленский

В россии могут предлагать новый уровень переговоров для затягивания встречи на уровне лидеров, ведь в кремле хотят отсрочить возможные санкции от США. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Что касается Стамбула. лавров-Ермак, или Сибига-Ермак, или Умеров-Мединский, я большой разницы не вижу с российской стороны, потому что они в принципе действуют в одном политическом коридоре. Они могут предлагать новый уровень. Для чего? Мы видели эти сигналы. Я считаю, что это искусственное откладывание встречи лидеров, потому что они хотят показать США, что они конструктивны. Они (россияне – ред.) не конструктивны. Поэтому они хотят найти форматы отсрочки введения санкций, американского кипиша, потому что американцы плохо относятся, когда видят, что с ними играют и не в честную игру

- сказал Зеленский.

По его словам, россияне понимают, что отсрочка может также повлиять на американскую сторону.

Америка может дать больше оружия (Украине – ред.). Это может быть заявление, а может быть реальное действие. Поэтому россияне будут делать все, чтобы не встречаться. На мой взгляд, они кое-что получили, потому что была встреча с США. Сегодня есть то, что предложил Трамп – сначала двустороннюю, а потом трехстороннюю. Но мы поддерживаем тот или иной формат

- отметил Зеленский.

Дополнение

Кремль прокомментировал предположение канцлера Германии Фридриха Мерца, что встреча главы кремля владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского может не состояться, заверив, что возможность встречи "не исключена", снова повторив "но" в виде условия для таких переговоров.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина