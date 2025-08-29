рф может предлагать новый уровень переговоров для затягивания встречи лидеров - Зеленский

В россии могут предлагать новый уровень переговоров для затягивания встречи на уровне лидеров, ведь в кремле хотят отсрочить возможные санкции от США. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Что касается Стамбула. лавров-Ермак, или Сибига-Ермак, или Умеров-Мединский, я большой разницы не вижу с российской стороны, потому что они в принципе действуют в одном политическом коридоре. Они могут предлагать новый уровень. Для чего? Мы видели эти сигналы. Я считаю, что это искусственное откладывание встречи лидеров, потому что они хотят показать США, что они конструктивны. Они (россияне – ред.) не конструктивны. Поэтому они хотят найти форматы отсрочки введения санкций, американского кипиша, потому что американцы плохо относятся, когда видят, что с ними играют и не в честную игру