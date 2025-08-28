$41.320.08
Эксклюзив
15:40 • 10664 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 20241 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 68548 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 37755 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 51890 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 94110 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 112401 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 99954 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 114889 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 83040 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Мерц считает, что встречи Зеленского и путина не состоится

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что встреча Зеленского и путина невозможна после массированного обстрела Киева. Он осудил удары россиян по гражданскому населению, указав на растущую жестокость режима.

Мерц считает, что встречи Зеленского и путина не состоится

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина не состоится после мощного обстрела Киева российскими захватчиками. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Канцлер Германии Мерц заявил, что встреча путина и Зеленского не состоится после массированного ночного шквала российской атаки на Украину

- сообщает издание.

Дополнение

Фридрих Мерц осудил удары россиян по гражданскому населению в Украине. Он также добавил, что удар по представительству ЕС свидетельствует о растущей жестокости российского режима.

Две ракеты упали в 50 метрах от делегации ЕС в Украине во время массированной атаки рф. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность давления на россию и анонсировала 19-й пакет санкций.

