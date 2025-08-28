Мерц считает, что встречи Зеленского и путина не состоится

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина не состоится после мощного обстрела Киева российскими захватчиками. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Канцлер Германии Мерц заявил, что встреча путина и Зеленского не состоится после массированного ночного шквала российской атаки на Украину - сообщает издание.

Дополнение

Фридрих Мерц осудил удары россиян по гражданскому населению в Украине. Он также добавил, что удар по представительству ЕС свидетельствует о растущей жестокости российского режима.

Две ракеты упали в 50 метрах от делегации ЕС в Украине во время массированной атаки рф. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность давления на россию и анонсировала 19-й пакет санкций.