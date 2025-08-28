Мерц считает, что встречи Зеленского и путина не состоится
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что встреча Зеленского и путина невозможна после массированного обстрела Киева. Он осудил удары россиян по гражданскому населению, указав на растущую жестокость режима.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина не состоится после мощного обстрела Киева российскими захватчиками. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Канцлер Германии Мерц заявил, что встреча путина и Зеленского не состоится после массированного ночного шквала российской атаки на Украину
Дополнение
Фридрих Мерц осудил удары россиян по гражданскому населению в Украине. Он также добавил, что удар по представительству ЕС свидетельствует о растущей жестокости российского режима.
Две ракеты упали в 50 метрах от делегации ЕС в Украине во время массированной атаки рф. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность давления на россию и анонсировала 19-й пакет санкций.