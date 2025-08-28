Мерц вважає, що зустрічі Зеленського і путіна не відбудеться

$41.320.08
Ексклюзив
15:40 • 10657 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 20226 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 68492 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 37726 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 51861 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 94080 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 112382 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 99940 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 114883 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 83036 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА
28 серпня, 08:54
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона
28 серпня, 09:33
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
28 серпня, 10:55
У Києві з-під завалів витягли ще одну жертву атаки рф: загиблих уже 18
28 серпня, 11:55
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів
14:30
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
15:40
Ексклюзив
15:40 • 10660 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів
14:30
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:37
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки
27 серпня, 15:18
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде
27 серпня, 15:01
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
27 серпня, 09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
27 серпня, 08:14
Мерц вважає, що зустрічі Зеленського і путіна не відбудеться

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що зустріч Зеленського та путіна неможлива після масованого обстрілу Києва. Він засудив удари росіян по цивільному населенню, вказавши на зростаючу жорстокість режиму.

Мерц вважає, що зустрічі Зеленського і путіна не відбудеться

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна не відбудеться після потужного обстрілу Києва російськими загарбниками. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Канцлер Німеччини Мерц заявив, що зустріч путіна та Зеленського не відбудуться після масованого нічного шквалу російської атаки на Україн

- повідомляє видання.

Доповнення

Фрідріх Мерц засудив удари росіян по цивільному населенню в Україні. Він також додав, що удар по представництву ЄС свідчить про зростаючу жорстокість російського режиму.

Дві ракети впали за 50 метрів від делегації ЄС в Україні під час масованої атаки рф. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості тиску на росію та анонсувала 19-й пакет санкцій.

Павло Зінченко

Володимир Путін
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Німеччина
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Київ