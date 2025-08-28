Мерц вважає, що зустрічі Зеленського і путіна не відбудеться

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна не відбудеться після потужного обстрілу Києва російськими загарбниками. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Канцлер Німеччини Мерц заявив, що зустріч путіна та Зеленського не відбудуться після масованого нічного шквалу російської атаки на Україн - повідомляє видання.

Доповнення

Фрідріх Мерц засудив удари росіян по цивільному населенню в Україні. Він також додав, що удар по представництву ЄС свідчить про зростаючу жорстокість російського режиму.

Дві ракети впали за 50 метрів від делегації ЄС в Україні під час масованої атаки рф. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості тиску на росію та анонсувала 19-й пакет санкцій.