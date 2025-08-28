$41.320.08
13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 370 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 17237 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 30509 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 56209 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 86391 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 82790 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 106889 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 78288 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 80488 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Удар по представництву ЄС у Києві свідчить про зростаючу жорстокість росіян - Мерц

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив російські удари по цивільному населенню в Україні. Він зазначив, що атака на представництво ЄС свідчить про зростаючу жорстокість російського режиму.

Удар по представництву ЄС у Києві свідчить про зростаючу жорстокість росіян - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив удари росіян по цивільному населенню в Україні. Він також додав, що удар по представництву ЄС свідчить про зростаючу жорстокість російського реживу, повідомляє УНН з посиланням на допис Мерца в Х.

Деталі

росія цієї ночі знову показала своє справжнє обличчя. Ми найрішучіше засуджуємо серйозні напади на цивільне населення. Той факт, що представництво ЄС тепер також опинилося під вогнем, свідчить про зростаючу жорстокість російського режиму

- повідомив Мерц.

Доповнення

Дві ракети впали за 50 метрів від делегації ЄС в Україні під час масованої атаки рф. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості тиску на росію та анонсувала 19-й пакет санкцій.

Нічна атака росіян на столицю призвела до 14 жертв і понад пів сотні постраждалих, включаючи шість неповнолітніх, які отримали травми різного ступеню складності. В Дарницькому районі Києва триває пошуково-рятувальна операція.

Ігор Тележніков

