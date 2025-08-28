Удар по представництву ЄС у Києві свідчить про зростаючу жорстокість росіян - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив удари росіян по цивільному населенню в Україні. Він також додав, що удар по представництву ЄС свідчить про зростаючу жорстокість російського реживу, повідомляє УНН з посиланням на допис Мерца в Х.

Деталі

росія цієї ночі знову показала своє справжнє обличчя. Ми найрішучіше засуджуємо серйозні напади на цивільне населення. Той факт, що представництво ЄС тепер також опинилося під вогнем, свідчить про зростаючу жорстокість російського режиму - повідомив Мерц.

Доповнення

Дві ракети впали за 50 метрів від делегації ЄС в Україні під час масованої атаки рф. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості тиску на росію та анонсувала 19-й пакет санкцій.

Нічна атака росіян на столицю призвела до 14 жертв і понад пів сотні постраждалих, включаючи шість неповнолітніх, які отримали травми різного ступеню складності. В Дарницькому районі Києва триває пошуково-рятувальна операція.