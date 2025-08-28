Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА
Київ • УНН
Нічна атака росіян на столицю призвела до 14 жертв, серед них троє дітей. 38 осіб, включаючи шість неповнолітніх, отримали травми різного ступеню складності.
Внаслідок нічної атаки рф на Київ наразі відомо про 14 загиблих, у тому числі 3 дітей, та 38 поранених, серед них - 6 дітей, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Станом на зараз є інформація про 14 жертв нічної атаки росіян по столиці. Троє з них – діти. За оновленою та звіреною інформацією, 38 осіб зазнали травм різного ступеню складності. Серед них – шість неповнолітніх
З його слів, постраждалим надається медична допомога.
"Пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі триває. Інформацію щодо постраждалих перевіряємо та уточнюємо, під завалами можуть залишатися люди", - вказав голова КМВА.
"На жаль, дані щодо потерпілих не остаточні. Екстрені служби працюють, щоб надати допомогу всім, хто потребує", - зазначив він.
