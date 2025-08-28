$41.320.08
Ексклюзив
11:21 • 9140 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 9426 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27 • 38138 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 68417 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 67824 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 99119 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 73183 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 79453 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 206230 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 91154 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА

Київ • УНН

 • 25470 перегляди

Нічна атака росіян на столицю призвела до 14 жертв, серед них троє дітей. 38 осіб, включаючи шість неповнолітніх, отримали травми різного ступеню складності.

Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА

Внаслідок нічної атаки рф на Київ наразі відомо про 14 загиблих, у тому числі 3 дітей, та 38 поранених, серед них - 6 дітей, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Станом на зараз є інформація про 14 жертв нічної атаки росіян по столиці. Троє з них – діти. За оновленою та звіреною інформацією, 38 осіб зазнали травм різного ступеню складності. Серед них – шість неповнолітніх

- написав Ткаченко.

З його слів, постраждалим надається медична допомога.

"Пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі триває. Інформацію щодо постраждалих перевіряємо та уточнюємо, під завалами можуть залишатися люди", - вказав голова КМВА.

"На жаль, дані щодо потерпілих не остаточні. Екстрені служби працюють, щоб надати допомогу всім, хто потребує", - зазначив він.

Російська атака у Києві забрала життя вже 14 людей28.08.25, 11:11 • 11314 переглядiв

Юлія Шрамко

