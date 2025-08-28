Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА

Внаслідок нічної атаки рф на Київ наразі відомо про 14 загиблих, у тому числі 3 дітей, та 38 поранених, серед них - 6 дітей, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Станом на зараз є інформація про 14 жертв нічної атаки росіян по столиці. Троє з них – діти. За оновленою та звіреною інформацією, 38 осіб зазнали травм різного ступеню складності. Серед них – шість неповнолітніх - написав Ткаченко.

З його слів, постраждалим надається медична допомога.

"Пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі триває. Інформацію щодо постраждалих перевіряємо та уточнюємо, під завалами можуть залишатися люди", - вказав голова КМВА.

"На жаль, дані щодо потерпілих не остаточні. Екстрені служби працюють, щоб надати допомогу всім, хто потребує", - зазначив він.

Російська атака у Києві забрала життя вже 14 людей