Російська атака у Києві забрала життя вже 14 людей
Київ • УНН
У Києві підтверджено 14 загиблих внаслідок атаки рф. Серед жертв 2-річна дівчинка, 14-річний хлопець та 17-річна дівчина.
Масована атака рф у ніч на 28 серпня у Києві забрала життя вже 14 людей, повідомили у Київській міській прокуратурі у Telegram у четвер, пише УНН.
Станом на 11 годину ранку у Києві підтверджено інформацію про 14 загиблих внаслідок атаки рф. Серед загиблих троє неповнолітніх – дівчинка 2-х років, 14-річний хлопець та 17-річна дівчина
Доповнення
Як повідомляв мер, у Києві через атаку рф багато пошкоджених будівель у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському, Деснянському районах. Це й нежитлові будівлі і багатоповерхівки. Заклади освіти, транспортна інфраструктура. Скрізь на місцях працюють екстрені служби. У Дарницькому районі зруйнований пʼятиповерховий будинок. Рятувальники шукають людей під завалами. У центрі міста - влучання в торгівельний центр. Постраждали житлові будинки недалеко від нього.