Російська атака у Києві забрала життя вже 14 людей

Масована атака рф у ніч на 28 серпня у Києві забрала життя вже 14 людей, повідомили у Київській міській прокуратурі у Telegram у четвер, пише УНН.

Станом на 11 годину ранку у Києві підтверджено інформацію про 14 загиблих внаслідок атаки рф. Серед загиблих троє неповнолітніх – дівчинка 2-х років, 14-річний хлопець та 17-річна дівчина - повідомили у прокуратурі.

Доповнення

Як повідомляв мер, у Києві через атаку рф багато пошкоджених будівель у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському, Деснянському районах. Це й нежитлові будівлі і багатоповерхівки. Заклади освіти, транспортна інфраструктура. Скрізь на місцях працюють екстрені служби. У Дарницькому районі зруйнований пʼятиповерховий будинок. Рятувальники шукають людей під завалами. У центрі міста - влучання в торгівельний центр. Постраждали житлові будинки недалеко від нього.