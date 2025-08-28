$41.320.08
Ексклюзив
07:27 • 10701 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 19907 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08 • 29056 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 62929 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 43928 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 63874 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 162105 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 88462 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 53943 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 66766 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Російська атака у Києві забрала життя вже 14 людей

Київ • УНН

 • 3458 перегляди

У Києві підтверджено 14 загиблих внаслідок атаки рф. Серед жертв 2-річна дівчинка, 14-річний хлопець та 17-річна дівчина.

Російська атака у Києві забрала життя вже 14 людей

Масована атака рф у ніч на 28 серпня у Києві забрала життя вже 14 людей, повідомили у Київській міській прокуратурі у Telegram у четвер, пише УНН.

Станом на 11 годину ранку у Києві підтверджено інформацію про 14 загиблих внаслідок атаки рф. Серед загиблих троє неповнолітніх – дівчинка 2-х років, 14-річний хлопець та 17-річна дівчина

- повідомили у прокуратурі.

Доповнення

Як повідомляв мер, у Києві через атаку рф багато пошкоджених будівель у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському, Деснянському районах. Це й нежитлові будівлі і багатоповерхівки. Заклади освіти, транспортна інфраструктура. Скрізь на місцях працюють екстрені служби. У Дарницькому районі зруйнований пʼятиповерховий будинок. Рятувальники шукають людей під завалами. У центрі міста - влучання в торгівельний центр. Постраждали житлові будинки недалеко від нього.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Київ