Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти
Київ • УНН
Під час атаки на Київ загинуло 12 людей, серед них троє дітей віком 2, 14 та 17 років. Близько 50 осіб звернулися до лікарів, 40 госпіталізовано.
Під час сьогоднішнього масованої атаки рф на Київ загинули 12 людей, троє з них - діти, наймолодшій було всього 3 роки. Близько 50 осіб звернулися по допомогу до лікарів, 40 госпіталізовано. Про це повідомили голова КМВА Тимур Ткаченко та мер столиці Віталій Кличко у четвер, пише УНН.
Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 12 осіб. На жаль, серед них три дитини 2, 17 та 14 років
"На жаль, велика кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу. На цю хвилину до лікарів звернулися близько 50 людей, 40 людей госпіталізовано", - зазначив Кличко.
З його слів, щодо кількості загиблих є різні цифри. "Троє з них - це діти. Наймолодшій було 3 роки", - вказав мер міста.
"Сподіваємося, що кількість загиблих і постраждалих не буде збільшуватись. Але зараз розбори завалів тривають і кількість загиблих може зрости", - сказав він.
Кличко додав, що рятувальники продовжують шукати людей.
"Жахлива ніч для Києва. Багато пошкоджених будівель у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському, Деснянському районах. - Це й нежитлові будівлі і багатоповерхівки. Заклади освіти, транспортна інфраструктура. Скрізь на місцях працюють екстрені служби. У Дарницькому районі зруйнований пʼятиповерховий будинок. Рятувальники шукають людей під завалами. У центрі міста - влучання в торгівельний центр. Постраждали житлові будинки недалеко від нього", - повідомив Кличко у Telegram.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що у Києві внаслідок масованої атаки рф кількість постраждалих зросла до 48.