Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
07:27 • 126 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 3532 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08 • 14420 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 50424 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 33199 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 57075 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 145955 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 86373 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 53228 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 66089 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.6м/с
50%
755мм
Популярнi новини
Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" 27 серпня, 22:32 • 30494 перегляди
Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР27 серпня, 23:52 • 13546 перегляди
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, десятки поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування28 серпня, 00:34 • 29302 перегляди
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo28 серпня, 01:25 • 21543 перегляди
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі03:16 • 8826 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 73067 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 74578 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 145955 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 139489 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 140319 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Дніпропетровська область
Харківська область
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 51119 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 85103 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 88953 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 86664 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 119963 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Х-101
Іскандер (ОТРК)
Brent

Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Під час атаки на Київ загинуло 12 людей, серед них троє дітей віком 2, 14 та 17 років. Близько 50 осіб звернулися до лікарів, 40 госпіталізовано.

Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти

Під час сьогоднішнього масованої атаки рф на Київ загинули 12 людей, троє з них - діти, наймолодшій було всього 3 роки. Близько 50 осіб звернулися по допомогу до лікарів, 40 госпіталізовано. Про це повідомили голова КМВА Тимур Ткаченко та мер столиці Віталій Кличко у четвер, пише УНН.

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 12 осіб. На жаль, серед них три дитини 2, 17 та 14 років

- написав Ткаченко.

"На жаль, велика кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу. На цю хвилину до лікарів звернулися близько 50 людей, 40 людей госпіталізовано", - зазначив Кличко.

З його слів, щодо кількості загиблих є різні цифри. "Троє з них - це діти. Наймолодшій було 3 роки", - вказав мер міста.

"Сподіваємося, що кількість загиблих і постраждалих не буде збільшуватись. Але зараз розбори завалів тривають і кількість загиблих може зрости", - сказав він.

Кличко додав, що рятувальники продовжують шукати людей. 

"Жахлива ніч для Києва. Багато пошкоджених будівель у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському, Деснянському районах. - Це й нежитлові будівлі і багатоповерхівки. Заклади освіти, транспортна інфраструктура. Скрізь на місцях працюють екстрені служби. У Дарницькому районі зруйнований пʼятиповерховий будинок. Рятувальники шукають людей під завалами. У центрі міста - влучання в торгівельний центр. Постраждали житлові будинки недалеко від нього", - повідомив Кличко у Telegram.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у Києві внаслідок масованої атаки рф кількість постраждалих зросла до 48.

Альона Уткіна

Війна в УкраїніКиїв
Віталій Кличко
Київ