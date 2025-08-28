Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти

Під час сьогоднішнього масованої атаки рф на Київ загинули 12 людей, троє з них - діти, наймолодшій було всього 3 роки. Близько 50 осіб звернулися по допомогу до лікарів, 40 госпіталізовано. Про це повідомили голова КМВА Тимур Ткаченко та мер столиці Віталій Кличко у четвер, пише УНН.

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 12 осіб. На жаль, серед них три дитини 2, 17 та 14 років - написав Ткаченко.

"На жаль, велика кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу. На цю хвилину до лікарів звернулися близько 50 людей, 40 людей госпіталізовано", - зазначив Кличко.

З його слів, щодо кількості загиблих є різні цифри. "Троє з них - це діти. Наймолодшій було 3 роки", - вказав мер міста.

"Сподіваємося, що кількість загиблих і постраждалих не буде збільшуватись. Але зараз розбори завалів тривають і кількість загиблих може зрости", - сказав він.

Кличко додав, що рятувальники продовжують шукати людей.

"Жахлива ніч для Києва. Багато пошкоджених будівель у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському, Деснянському районах. - Це й нежитлові будівлі і багатоповерхівки. Заклади освіти, транспортна інфраструктура. Скрізь на місцях працюють екстрені служби. У Дарницькому районі зруйнований пʼятиповерховий будинок. Рятувальники шукають людей під завалами. У центрі міста - влучання в торгівельний центр. Постраждали житлові будинки недалеко від нього", - повідомив Кличко у Telegram.

Раніше УНН писав, що у Києві внаслідок масованої атаки рф кількість постраждалих зросла до 48.