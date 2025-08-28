Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети

$41.400.03
48.270.21
ukenru
06:36 • 3272 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 14260 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 50260 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 33051 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 56954 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 145774 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 86323 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 53207 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 66060 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 52030 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
80%
755мм
Популярные новости
Германия выдала ордера на арест шести украинцев по делу об атаке на «Северные потоки»27 августа, 22:32 • 30494 просмотра
Си Цзиньпин провел самую масштабную за полвека «чистку» среди генералов КНР27 августа, 23:52 • 13546 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: четверо погибших, десятки раненых, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения28 августа, 00:34 • 29302 просмотра
Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известноVideo28 августа, 01:25 • 21543 просмотра
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали03:16 • 8826 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 72933 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 74431 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 145774 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 140206 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 100136 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Китай
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 51023 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 85018 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 88872 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 86583 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 119880 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Х-101
9К720 Искандер
Нефть марки Brent

Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Во время атаки на Киев погибли 12 человек, среди них трое детей в возрасте 2, 14 и 17 лет. Около 50 человек обратились к врачам, 40 госпитализированы.

Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети

Во время сегодняшней массированной атаки РФ на Киев погибли 12 человек, трое из них - дети, самой младшей было всего 3 года. Около 50 человек обратились за помощью к врачам, 40 госпитализированы. Об этом сообщили глава КГВА Тимур Ткаченко и мэр столицы Виталий Кличко в четверг, пишет УНН.

Количество погибших в результате вражеской атаки возросло до 12 человек. К сожалению, среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет

- написал Ткаченко.

"К сожалению, большое количество пострадавших в результате сегодняшнего обстрела. На эту минуту к врачам обратились около 50 человек, 40 человек госпитализированы", - отметил Кличко.

По его словам, относительно количества погибших есть разные цифры. "Трое из них - это дети. Самой младшей было 3 года", - указал мэр города.

"Надеемся, что количество погибших и пострадавших не будет увеличиваться. Но сейчас разборы завалов продолжаются и количество погибших может возрасти", - сказал он.

Кличко добавил, что спасатели продолжают искать людей. 

"Ужасная ночь для Киева. Много поврежденных зданий в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах. - Это и нежилые здания и многоэтажки. Учебные заведения, транспортная инфраструктура. Везде на местах работают экстренные службы. В Дарницком районе разрушен пятиэтажный дом. Спасатели ищут людей под завалами. В центре города - попадание в торговый центр. Пострадали жилые дома недалеко от него", - сообщил Кличко в Telegram.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Киеве в результате массированной атаки РФ количество пострадавших возросло до 48.

Алена Уткина

Война в УкраинеКиев
Виталий Кличко
Киев