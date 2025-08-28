Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети

Во время сегодняшней массированной атаки РФ на Киев погибли 12 человек, трое из них - дети, самой младшей было всего 3 года. Около 50 человек обратились за помощью к врачам, 40 госпитализированы. Об этом сообщили глава КГВА Тимур Ткаченко и мэр столицы Виталий Кличко в четверг, пишет УНН.

Количество погибших в результате вражеской атаки возросло до 12 человек. К сожалению, среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет - написал Ткаченко.

"К сожалению, большое количество пострадавших в результате сегодняшнего обстрела. На эту минуту к врачам обратились около 50 человек, 40 человек госпитализированы", - отметил Кличко.

По его словам, относительно количества погибших есть разные цифры. "Трое из них - это дети. Самой младшей было 3 года", - указал мэр города.

"Надеемся, что количество погибших и пострадавших не будет увеличиваться. Но сейчас разборы завалов продолжаются и количество погибших может возрасти", - сказал он.

Кличко добавил, что спасатели продолжают искать людей.

"Ужасная ночь для Киева. Много поврежденных зданий в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах. - Это и нежилые здания и многоэтажки. Учебные заведения, транспортная инфраструктура. Везде на местах работают экстренные службы. В Дарницком районе разрушен пятиэтажный дом. Спасатели ищут людей под завалами. В центре города - попадание в торговый центр. Пострадали жилые дома недалеко от него", - сообщил Кличко в Telegram.

