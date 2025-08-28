$41.400.03
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08 • 12227 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 48555 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 31554 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 55612 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 143937 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 85715 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 53009 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 65842 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 51921 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей, постраждалих уже 48 - КМВА

Київ • УНН

 • 344 перегляди

У Києві внаслідок масованої атаки зросла кількість постраждалих. Наразі відомо про 48 постраждалих людей, 10 загиблих.

Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей, постраждалих уже 48 - КМВА

У Києві внаслідок масованої атаки рф у ніч на 28 серпня відомо вже про 10 загиблих людей, постраждалих уже 48, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Кількість постраждалих зросла до 48. З них 10 загиблих

- написав Ткаченко.

Як повідомляли у ДСНС, триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях. Виникли численні пожежі та руйнації житлових багатоповерхівок, приватних будинків, садочку, пошти, університету, офісних та адмінбудівель, гаражів та складських приміщень. Працюють рятувальники та всі служби міста.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Київ