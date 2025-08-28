Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей, постраждалих уже 48 - КМВА

У Києві внаслідок масованої атаки рф у ніч на 28 серпня відомо вже про 10 загиблих людей, постраждалих уже 48, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Кількість постраждалих зросла до 48. З них 10 загиблих - написав Ткаченко.

Як повідомляли у ДСНС, триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях. Виникли численні пожежі та руйнації житлових багатоповерхівок, приватних будинків, садочку, пошти, університету, офісних та адмінбудівель, гаражів та складських приміщень. Працюють рятувальники та всі служби міста.